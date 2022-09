Čeští futsalisté (v červeném) porazili na úvod kvalifikace mistrovství světa Bosnu 4:2.Zdroj: Petr Nečas

KVALITNÍ PŘÍPRAVA. Netradičně už více než týden před utkáním se sešel kompletní reprezentační výběr, aby mohl vše vypilovat na úvodní duel kvalifikace. Trenéři hráče připravovali především na netradiční hru soupeře. „Věděli jsme, co od Bosny čekat. I se to vyplatilo, přesto nás v první půli svou hrou s častým využíváním gólmana soupeř zatlačil,“ popsal gólman Ondřej Vahala v rozhovoru pro Českou televizi.

Právě souhru s gólmanem hostující celek značně využíval. Přestože na to český výběr byl připravený, neuměl si s tím v některých fázích utkání poradit. „Ukázalo se to, co jsme si mysleli, že Bosna bude velmi kvalitní tým. Nahrávala si vlastně třicet minut i s gólmanem, byla to taková přesilovka. Má to velmi dobře nacvičené, vůbec jsme se nemohli dostat do hry,“ ocenil soupeře úterní kapitán Michal Seidler.

Na detaily o soupeři z jihu Evropy nepřipravoval realizační tým jen hráče v poli, ale samozřejmě i brankáře. A vyplatilo se to. „Musím říct, že nás Libor Gerčák skvěle připravil, celý týden se nám luxusně věnoval. Má na tom výkonu obří kus práce,“ ocenil Vahala.