Soutěž takového kalibru hostí Vyškovsko v novém tisíciletí už počtvrté, Slavkov ale bude mít premiéru. Zaslouží si ji. Disponuje zrekonstruovaným krásným atletickým stadionem, který bude určitě důstojným stánkem pro domácí vrcholnou soutěž. Fanoušci uvidí tři samostatné běhy: společný závod žen a juniorek, B mužů a juniorů a hlavní kategorii mužů.

MČR V BĚHU NA 10 KM

Slavkov u Brna

Sobota 27. června



17.10 Slavnostní zahájení

17.25 Ženy a juniorky

18.20 Muži B a junioři

19.15 Muži A

20.00 Vyhlášení výsledků mužů

„Odložení mistrovství pro nás bylo nepříjemné. Je to první velká akce v novém areálu a nebylo jednoduché ji sem do Slavkova dostat. Přípravě jsme věnovali maximální úsilí. Jen pro představu, museli jsme zajistit nejen pořadatelský sbor, ale i kompletní tým rozhodčích. Na soutěž bude dohlížet asi padesátka pořadatelů a pětadvacet rozhodčích. Jsou to naši slavkovští, ale i další ze spřátelených oddílů. Třeba čtyři přijedou až z Ostravy. Nakonec se nám podařilo dostat i celkem slušný nový termín,“ zdůraznil předseda pořádajícího klubu Atletika Slavkov u Brna Jakub Navrátil.

Bojovat se bude o tři tituly. Do závodu se totiž přihlásily pouze dvě juniorky, které tedy poběží spolu se ženami bez nároku na medaile. Jednou z nich je reprezentantka AHA Vyškov Tereza Mazlová, která situaci bere s nadhledem. „Je to prostě fakt a při malém počtu přihlášených juniorek by mně ani případná medaile netěšila,“ sdělila k „souboji“ s Julií Bell z USK Praha.

Druhým zástupcem AHA je běžec z Letonic Jakub Bárek. Ten si v „sestavě“ nejlepších českých juniorů dělá naděje na solidní umístění, které mu v loňském roce ve stejné disciplíně uniklo. V mistrovském závodě v Břeclavi musel ve velice nadějné pozici na sedmém kilometru pro zranění odstoupit. „Mám již zkušenosti právě z loňského roku a rád bych je využil,“ konstatoval atlet, který figuruje v první republikové desítce na mílařské trati 1500 m.

„V období korona krize jsme v tréninku dělali vše pro to, aby Terka byla na tento závod co nejlépe připravena, takže neochota závodit u soupeřek hodně mrzí. Kvalifikovala se výborným časem na pět kilometrů. Mistrovství republiky je vždy sportovním svátkem, ať jsou okolnosti jakékoliv… Jakub by měl být v pohodě. Má za sebou maturitní zkoušku i přijímačky na vysokou školu, zranění se mu vyhýbají. Rozhodně má na to, soupeřit jako rovný s rovným s užší špičkou své kategorie,“ blíže se k ambicím obou mladých atletů vyjádřil jejich trenér Jiří Hajzler.