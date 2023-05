Jediný český nositel ve své době nejvyššího vyznamenání světové volejbalové federace Zlatého kříže FIVB Ing. Vladimír Spirit by se dnes dožil sta let. Vzpomínkový akt na velkou postavu tohoto sportu u nás i ve světovém formátu uspořádal u jeho hrobu volejbalový oddíl TJ Sokol Bučovice, protože v tomto městě Ing. Spirit prožil velkou část svého plodného života.

Pietní akce na hřbitově v Bučovicích ke stému výročí narození Ing. Vladimíra Spirita. | Foto: Josef Brychta

Zavzpomínali, věnce a kytice položili například místopředseda Českého volejbalového svazu Miroslav Přikryl, zástupce krajského volejbalu a velká volejbalová osobnost Zdeněk Václavík, nejvyšší představitelé města, starosta Jiří Horák s místostarostou Janem Růžičkou a další hosté. Přítomní byli samozřejmě členové rodiny pana Spirita, syn Jan a dcera Vladimíra Vladová se svými dětmi.

Ing. Vladimír Spirit

nejvýznamnější ocenění:

- Zlatý kříž FIVB

-Diplomy za zásluhy o volejbal z Kongresů při OH v Montrealu 1976 a OH v Moskvě 1980

-Zlatá kniha FIVB ke 40. výročí založení světové federace

- Čestný člen Českého volejbalového svazu, člen Síně slávy ČVS

- Čestný odznak Českého olympijského výboru

„Význam Vladimír Spirita naprosto překračuje hranice naší republiky i Evropy. Je zajímavé, ževe světovém měřítku byl uznávaný víc, než u nás doma. Byl hráčem, trenérem i funkcionářem, navíc to byl gentleman v pravém smyslu tohoto slova,“ mj. připomněl Zdeněk Václavík.

Vedení českého volejbalu přijede do Bučovic. Uctít nedožitou stovku Ing. Spirita

„Jeho zásluhy o rozvoj československého i světového volejbalu jsou jasné a dokladovatelné. Já tam vidím, ještě jednu významnou věc. Z jeho životopisu jasně vyplývá, že neprošel nějakým jednoduchým obdobím. Byl to problém za problémem, tehdejší režim mu jeho nadějně začínající i probíhající životní dráhu dokázal pořádně zkomplikovat. Ale zůstal věrný svým hodnotám, měl to v sobě. Takže pro dnešní mladou generaci by tyto hodnoty mohly být vzorem, jak se má sportovec a člověk chovat,“ zdůraznil Miroslav Přikryl.

Inženýr Spirit byl jedním ze čtrnácti zakládajících členů světové volejbalové federace FIVB a po celý život pracoval v jeho strukturách, ale i v českých orgánech a klubech. Jeho životní dráha se uzavřela 15. července roku 2002. Český volejbalový svaz stále uděluje jako svoje nejvyšší vyznamenání Medaili In. Vladimíra Spirita.