Ani skoro debakl 1:5 na domácí palubovce v posledním zápase loňského roku neodradil futsalisty Amoru Kloboučky Vyškov od myšlenek na bodový zisk v odvetě v Jeseníku. Z druholigového souboje na palubovce druhého týmu tabulky skutečně přivezli bod a od tří je tam nakonec dělilo pár vteřin.

Odhodlání Vyškovanů nesnížila ani drobná komplikace před výkopem. Pro zdržení na silnici dorazili do Jeseníku až necelou půlhodinu před zápasem, takže nastoupili jen po krátkém rychlém rozcvičení. Ale do zápasu vlétli velice neohroženě. Hned ve třetí minutě šli do vedení po pěkné souhře mezi »veteránem« Milanem Ševčíkem a «benjamínkem« Adamem Bártou, když prvně jmenovaný trefil prázdnou bránu. Na začátku sedmé minuty zvýšili na 2:0, když Michal Handlíř našel rozběhnutého Bártu a ten prostřelil gólmana domácích.

„Jeseník byl zaskočený a je škoda, že jsme toho nevyužili víc. Ale oni mají kvalitní mužstvo. Za necelé dvě minuty po našem druhém gólu snížili svým kapitánem a taky nejlepším hráčem Plhákem a převzali iniciativu. My jsme sice hrozili z brejků, ale zbytečně jsme snížili aktivitu v napadání a Gamaspol nakonec vyrovnal. Po faulu na Pallu, kdy ho Vavrač zatáhnul při brejku, došlo k požduchování a poté Alda Rus musel hasit vznikající možnost velké šance domácích a obdržel červenou kartu. Od té doby to bylo šíleně vyhrocené. Oslabení jsme neuvěřitelným nasazením ubránili, a tak se do kabin odcházelo za stavu 2:2,“ popsal první poločas trenér Amoru Ladislav Štrublík.

II. liga - východ:

Gamaspol Jeseník – Amor Kloboučky Vyškov 3:3

Poločas: 2:2. Branky (nahrávky): 8. Plhák (Vavrač), 15. Plhák (Kmínek), 40. Marcinov (Kmínek) – 3. Ševčík (Bárta), 7. Bárta (Handlíř), 22. Palla (Aujeský). Rozhodčí: Markovský, Havlík. ŽK: Macura, Obšil, Kmínek, Marcinov – Palla, Bárta. ČK: 17. Rus, 38. Žďánský, 38. Štrublík (vš. Am.). Diváků: 380.

Jeseník: Till – Šafář, Gnida, Vavrač, Plhák, Obšil, Novák, Marcinov, Macura, Kmínek. Trenér: Bedřich Salva.

Amor: Flajzar (Buriánek) – Ševčík, Aujeský, Tomaštík, Horváth, Rus, Palla, Handlíř, Bárta, Ždánský. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Hodonín 9 7 2 0 50:27 23

2. Jeseník 9 6 2 1 46:35 20

3. Havl. Brod 9 6 0 3 47:29 18

4. Vys. Mýto 8 4 2 2 41:37 14

5. Atraps Brno 9 3 2 4 38:41 11

6. B. Ostrava 9 3 1 5 33:40 10

7. Amor KV 9 2 1 6 25:39 7

8. Hlinsko 9 2 0 7 21:34 6

9. Helas Brno B 9 2 0 7 29:48 6

Příští kolo: Amor – Havlíčkův Brod, sobota 13. 1. (19.00), SH ZŠ Purkyňova.

V kabině jsme se emoce trochu uklidnily a Amor vstoupil na palubovku podobně jako do úvodu zápasu. Tedy aktivně a s gólovým vyjádřením. Ve druhé minutě se prudkou střelou prosadil Palla. Jeseník se pak snažil držet míč a vytvořil si několik dobrých příležitostí. Amor kontroval většinou z brejků, ale ty, bohužel, k navýšení vedení nedotáhl. Na remízu pak »zadělaly« zhruba čtyři minuty před koncem i sporné verdikty rozhodčích.

„Za řeči na střídačce vyloučili Fildu Ždánského. To už jsem nevydržel a slovně počastoval rozhodčího Markovského a dostal také červenou kartu. Jeseník přešel do power-play. Po chybách domácích jsme několikrát měli šanci rozhodnout, ale nakonec to byl Jeseník, který devatenáct sekund před koncem srovnal Marcinovem na 3:3. My dostali ještě vteřinu před koncem možnost desetimetrového kopu, který ale Mira Tomaštík neproměnil,“ upozornil Štrublík na klíčové momenty druhého poločasu.

„Vzhledem k tomu, že jsme dojeli pár minut před zápasem, tak byl náš výkon od začátku výborný. Druhý poločas byl velmi vyrovnaný a po krásné kombinaci jsme šli do vedení. Pak přes ty červené karty jsme zvládli nemožné a bránili jsme jako o život. Jeseník šel ke konci do power-play a devatenáct sekund před koncem vstřelil vyrovnávací gól. Všichni si mysleli, že je už hotovo, ale domácí vteřinu před koncem faulovali a kopali jsme desítku. Škoda, že jsme ji neproměnili. Tři body, to by byla paráda a dalo by se říct, že by byly i zasloužené,“ trochu zalitoval autor druhého gólu Amoru Adam Bárta.

„Pro fanoušky, kteří naplnili halu a vytvořili skvělou atmosféru, to určitě bylo atraktivní utkání s napínavým závěrem. Domácí herně potvrdili, že dlouhodobě patří na špici tabulky a byli celkově víc na míči. Nám se dařilo hrát na brejky a škoda, že jsme jich neproměnili víc. Příležitostí k tomu bylo dost. Ke konci už se zápas zbytečně vyhrotil na obou stranách, protože v průběhu celého utkání bylo několik sporných momentů a rozhodčím se hráče moc nedařilo uklidnit. Pro nás teď bude klíčové navázat na páteční výkon do zbytku sezony, ať se bodově dostaneme tam, kam patříme,“ přidal komentář k zápasu Michal Handlíř.

I získaný bod posunul Amor z posledního místy tabulky o dvě příčky výš. V postupu blíž ke středu tabulky chce pokračovat. V dalším kole přivítá doma tým Havlíčkova Brodu, který je aktuálně třetí.

„S odstupem času hodnotím remízu jako spravedlivou a z palubovky Jeseníku je to dobrý bod. Teď budeme oslabeni skrz červené karty, ale věřím, že Havlíčkův Brod porazíme. Obvykle to nedělám, ale musím se aspoň krátce vyjádřit k panu Markovskému. (rozhodčí, pozn. red.) Co tento arogantní pán předváděl před zápasem a poté i v zápase bylo neuvěřitelné…“ nechal bez hlubšího komentáře kouč Amoru.