Vaši drnovičtí kolegové běhají a dokonce i závodí každou sobotu. Vy jste se přidal letos poprvé. Jak se tedy připravujete?

Už jsem s nimi závodil i v prosinci mezi svátky. Tréninkové možnosti jsou teď omezené, a tak jen běhám venku. Většinu jsem odkroužil ve Vyškově v parku a něco v Břeclavi, kde pomáhám v nemocnici. Za podmínek, které byly dnes, by se normálně v parku běhat nedalo. A protože jsem nechtěl v přípravě vynechat, přišel jsem si to odběhnout sem, kde Zdeněk Smutný našel suchou a protaženou trať po silnici.

Proč jste si osmičku prodloužil o šest kilometrů?

Plnil jsem, co jsem potřeboval. Teď hlavně nabírám objem a na víkend jsem měl naplánovaný tempový běh na čtrnáct kilometrů po čtyřech minutách. S výsledkem jsem spokojený. Šel jsem to s průměrem 3,58 na kilometr, přitom směrem z Nemojan byla trať mírně kopcovitá a dost tam foukalo. Takže to bylo trochu těžší, než když to běhám normálně na rovině a v klidnějších podmínkách.

A navíc tam jezdila auta…

Ano, pár aut projelo, ale tím, že jsme prakticky běželi každý sám a byly tam tři vyjeté koleje, tak s tím míjením problém nebyl. Jen jsme ustoupili do krajní "stopy"…

Mluvíte o tréninkových objemech, máte letos nějaké manko proti běžnému roku bez zákazů a omezení?

Paradoxně za leden jsem udělal asi 450 kilometrů, což je asi o sto víc než za běžného provozu. Teď jsem na tom i díky své práci velmi dobře, mám možnost trénovat trošku víc. Vlastně v práci odtrénuju jakousi první fázi a navečer doma druhou. Uvidíme, kdy a jestli vůbec to bude kde prodat.

Zdravotní potíže už tedy máte stoprocentně zažehnané?

Ano, předloni jsem byl zraněný opravdu dost dlouhou dobu, loni zase začal koronavirus a já navíc nastoupil do armády, kde jsme měli vlastní výcvik. Ale speciálně pro běh se z toho moc vytěžit nedalo. Tam to bylo víc o síle a o vůli. (úsměv) Navíc časově náročné, takže jsem toho moc nestihl. Jen pár závodů o prázdninách. Ale protože jsem neměl natrénováno, tak výsledky logicky nebyly nic moc.

Je možné se kvalitně připravit na sezonu, když nevíte, kdy začne, nebo zda vůbec začne?

Příjemné to určitě není, ale všem doporučuji nenechat se současnou situací znechutit. Je potřeba věřit, že závody budou a trénovat dál. Já předpokládám, že ještě únor a možná i březen pojedu standardní objemovou přípravu. Jak se oteplí, chci začít zrychlovat. Tedy zkracovat úseky a zrychlovat. S tím, že by se v dubnu mohlo začít závodit. Pokud ne, tak se tomu budu muset přizpůsobit, protože by nemělo smysl hrnout to do nějaké vysoké kvality, když nebudou závody.

Pokud tedy budou omezení uvolněna a bude se závodit, jaké vrcholy si plánujete?

Chtěl bych si zaběhnout desítku na dráze. Mistrovství republiky má být už zjara, ale ještě neznáme nominační kritéria. A v plánu mám i půlmaratony. Speciálně mistrovství republiky v Pardubicích, které má být také v jarním termínu. Naběháno mám a chtěl bych si zlepšit osobák. Uvidíme, jestli ta možnost bude, snad ano.

Jak vlastně máte rozdělené "kompetence" mezi AK Drnovice a Univerzitu Brno?

Zjednodušeně řečeno, silnici běhám za AK Drnovice a dráhu pod atletickým svazem za Univerzitu Brno. V Brně jsem před dvěma roky přešel pod trenéra Martina Kučeru. S ním dělám plány a tréninky. Se Zdeňkem Smutným samozřejmě stále některé věci konzultujeme.