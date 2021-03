Bylo těžké rozhodnutí přijmout hlavní odpovědnost za řízení svazu, když se prakticky nedají hrát soutěže?

Po oslovení panem Stanislavem Vémolou jsem se rozhodoval jen několik dní a rozhodnutí těžké nebylo, protože už nějaký čas pracuji ve vedení Sportovního klubu Vyškov. Převzetím funkce předsedy výkonného výboru bych chtěl pokračovat v propagaci šachů v rámci okresu. Co se týká zákazu přímé sportovní činnosti, tak to se samozřejmě dotklo i šachů. Pro tuto sezonu jsou zrušené veškeré soutěže družstev, tedy i naše okresní. Na podzim by se snad měly opět rozběhnout.

Co jaké míry se změnilo vedení okresního šachu?

Původní vedení v čele s Janem Slepánkem fungovalo ve stejném složení asi deset let. Po této době nastal čas, řekl bych, na omlazení. Do vedení se zapojili další aktivní funkcionáři z klubů našeho okresu. Radim Majetič z MKS Vyškov a Vít Vykoukal z ŠK Merta Slavkov u Brna byli jmenováni místopředsedy výkonného výboru, funkci hospodáře přijal Jan Kotisa z SK Vyškov. Ve vedení zůstali i zkušení šachoví harcovníci, které jsem už jmenoval, Stanislav Vémola a Jan Slepánek, kteří nám mohou předávat své mnohaleté zkušenosti.

Co bylo prvním úkolem nového vedení svazu?

Jako první úkol jsme museli jmenovat delegáty, kteří zastupovali náš okres na první části krajské konference. Tato proběhla online začátkem února, na konferenci byli zvoleni delegáti Jihomoravského šachového svazu na celostátní konferenci Šachového svazu České republiky. Právě na krajské konferenci se rozhodlo o zrušení všech krajských a okresních soutěží.

Jaké další budou následovat?

Jakmile to situace s koronavirem dovolí, začneme pracovat na organizaci okresních přeborů. Úplně prvním přeborem by měla být dohrávka okresního přeboru v bleskovém šachu jednotlivců, tedy naše tradiční Nečasovky. Ty se hrají pravidelně v červnu. Určitě budeme podporovat pořádání turnajů pro děti a mládež. Teď se sice konají pravidelné online turnaje každou středu a neděli v rapid šachu, ve kterých si může zahrát každý hráč bez rozdílu věku a výkonnosti, ale není to ono. Všichni šachisté se už těší, až budou moci zasednout za šachovnice tváří v tvář. Co se týká mládeže, chceme na okresní úrovni obnovit tréninkové centrum mládeže. O všech aktivitách informujeme na webových stránkách vyškovských šachistů http://sachyvyskov.netstranky.cz/.

Zůstáváte předsedou SK Vyškov, který se zaměřuje na mládež. Je stále možné rozšiřovat mládežnickou základnu šachu? Co je možné udělat nového pro motivaci dětí hrát šachy?

Ano, Sportovní klub Vyškov je zaměřen především na mládež. V současné době se nám poněkud zmenšila členská základna, a to především z důvodu nemožnosti pořádat šachové kroužky na jednotlivých základních školách ve Vyškově, ve kterých hledáme nové šachové talenty. Samozřejmě jsme rádi za každé dítě, které do těchto kroužků chodí a má chuť se naučit hrát šachy. Pro ostatní mladé hráče pořádáme pravidelné tréninky. Na podzim jsme navázali spolupráci s mezinárodním mistrem Davidem Kaňovským, který trénuje nejlepší děti. Naším cílem je, aby se naše děti a mládež prosazovali na celorepublikové úrovni. První výsledky se už mezi jednotlivci začínají projevovat, Jan Kotisa a Kristýna Dorazilová si vybojovali účast na mistrovství republiky mládeže v rapid šachu. Naším cílem je postoupit s družstvem starších žáků do 1. ligy mládeže.

Budete v tomto roce pořádat i nějakou akci s přesahem kraje? Je třeba možné do Vyškova dostat i nějaký atraktivnější turnaj jednotlivců?

V letošním roce asi žádnou takovou větší soutěž pořádat nebudeme. V minulosti jsme několikrát pořádali mistrovství České republiky juniorů a juniorek v rapid šachu, a také dětí do osmi let. To se mělo konat loni v březnu ve Vyškově, ale ze známých důvodů bylo zrušeno. Je možné, že časem budeme usilovat o získání práva nějaký takový turnaj uspořádat.

Jaká je vaše osobní šachová minulost?

Já osobně se považuji za šachového amatéra, který si rád šachy zahraje. Naší královské hře jsem se začal věnovat nedávno díky synovi, který hrál za Sportovní klub Vyškov. Poté mě oslovil Honza Slepánek, zda bych mohl pomoci s organizací klubu, a tak jsem se postupně dostal až k funkci předsedy klubu.