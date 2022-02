„Spíše to bylo tím, že jsme nastoupili trošku méně koncentrovaní a možná se projevily i změny v sestavě, které jsme museli udělat. A taky bylo cítit, že kluci jsou trochu nervózní, protože přece jen šlo o hodně a už v tomto zápase jsme si mohli zajistit semifinále. Postupem času jsme přestali chybovat a kvalita, především na příjmu a servisu, byla na naší straně. Soupeř nastoupil s mladší sestavou a dělal poměrně dost chyb. Po prohrané koncovce druhého setu se třetí v podstatě jen dohrával v naší režii,“ popsal průběh utkání trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga

Čtvrtfinálová skupina:

Sokol Bučovice

– VK Velké Meziříčí 3:0

Sety: 25:22, 26:24, 25:16. Diváků: 120.

Sestava Bučovic: Červinka, Varous, Perry, Unzeitig, Mrázek, Mlčúch, Kovařík (L) – Dítě, Minda, Masař, Přikryl. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1. Benátky n.J. 12 10 0 1 1 33:9 31

2. Dobřichovice 12 9 1 0 2 30:12 29

3. Hr. Králové 12 6 3 1 2 30:18 25

4. Bučovice 12 7 0 0 5 23:17 21

5. Tesla Brno 12 4 0 1 7 20:25 13

6. Č. Buděj. B 12 3 1 2 6 16:28 13

7. Plzeň 12 2 0 1 9 13:32 7

8. Velké Meziříčí 12 1 1 0 10 9:33 5

13. kolo: Plzeň – Bučovice, pátek 18. 2. (18.00).

14. kolo: Č. Budějovice B – Bučovice, sobota 19. 2. (17.00).

I když už to tak nevypadalo, v závěrečném dvoukole nadstavby mohou Bučovice jít mezi čtyřku nejlepších dokonce ze třetího místa. To zatím drží Slavia Hradec Králové, ale ta prohrála v Brně s Teslou a nyní ji doma čekají dva největší favorité Benátky nad Jizerou a Dobřichovice. Bučovičtí mají „opticky“ příznivější los.

Semifinálové boje začnou poslední únorový víkend a budou se hrát vyřazovacím K.O. systémem na tři vítězná utkání. Sokoli budou určitě začínat na palubovce soupeře. Zatím to může být každý z vedoucího tria.

„My nějak kalkulovat nechceme, i když by se to mohlo nabízet. Ale to já nemám moc rád. Takže šance na třetí místo stále je, ale musíme si to uhrát hlavně sami. To znamená pokusit se vyhrát oba poslední čtvrtfinálové zápasy. Co bude potom, to se uvidí. V každém případě v sezoně plné zranění nahrávačů vnímáme postup do semifinále jako vyrovnání historického úspěchu z naší první sezony ve druhé nejvyšší soutěži, kdy se hrálo i o třetí místo a získali jsme bronzové medaile. Takže už teď jsme spokojení,“ ujistil Čížek víceméně z pozice klubového manažera.

Poslední dvě kola jsou na programu až za čtrnáct dnů. Sokoli v nich chtějí především doléčit drobné bolístky, které spolu s potížemi s covidem v zápasech nasbírali.

„V pauze se hlavně chceme doléčit, ale už také budeme nastavovat hlavy hráčů na ten playofový vrchol sezony,“ dodal kouč sokolů.