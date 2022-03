Čokoládová tretra zve děti od šesti do jedenácti let. A také maminky s miminky

Pod dohledem ambasadora Zdeňka Stromšíka, úřadujícího mistra republiky v běhu na 60 metrů, proběhne ve středu Vyškově základní kolo celostátní běžecké soutěže Čokoládová tretra. O postup do semifinále a finále, které se bude konat 30. května souběžně s prestižním mezinárodním mítinkem dospělých Zlatá tretra v Ostravě, budou bojovat děti ve věku od od šesti do jedenácti let. Na vyškovském stadionu pro ně budou podle věku připraveny tratě od 30 až 300 metrů.

Snímky z posledního ročníku Čokoládové tretry ve Vyškově. | Foto: Deník/ Redakce

„Jsme připraveni na start až 250 dětí, což by byl pěkný a optimální počet. A pokud by se některým našim závodnímu podařilo postoupit, v předchozích ročnících jich bývalo kolem šesti, pak budeme nadmíru spokojeni. Počasí má být příznivé, takže jsme znova vypsali zvláštní kategorii „maminky s miminky“. Ta se poběží jako první a samozřejmě v ní o žádné výkony nebo pořadí nepůjde, ale jen a jen o možnost pohybu na čerstvém vzduchu,“ zdůraznil člen pořadatelského štábu z AK AHA Vyškov Jiří Hajzler. Základní kolo populární „Čokošky“ proběhne v jedenácti moravských městech. Kromě Vyškova dále v Blansku, Břeclavi, Vsetíně, Opavě, Havířově, Českém Těšíně, Třinci, Prostějově, Olomouci a v Ostravě. Všude jako otevřené závody, takže přihlásit se mohou závodníci i z jiných regionů. Prezence na vyškovském atletickém stadionu začne v 11.00 hodin, start první kategorie bude o hodinu později. Hlavním pořadatelem celé akce je atletická bašta SSK Vítkovice. Kromě postupových závodů Čokoládové tretry v rámci mítinku proběhne i otevřený měřený závod na 200 metrů pro všechny věkové kategorie a pro děti také velice oblíbený hod raketkou. Závodníkům v Vyškovska se výsledky budou započítávat do seriálu Dlouhé míle 2022.