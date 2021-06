Včerejší svátek dětí si vylepšili o svátek atletiky. Tedy především té běžecké. Základní kolo běžeckých závodů Čokoládová tretra hostil i vyškovský stadion.

Základní kolo dětských běžeckých závodů Čokoládová tretra proběhlo na Mezinárodní den dětí ve Vyškově. | Foto: AHA Vyškov

O postup do finále, které je spojené s velkým mezinárodním mítinkem Zlatá tretra Ostrava, se utkaly děti do jedenácti let a celkem se závodů zúčastnilo 251 startujících závodníků. Přijeli z celé republiky a zazávodili si pod „dohledem“ bronzové olympioničky a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Ta třem nejrychlejším z vybraných kategorií předala i nominační listy do Ostravy. Finále Čokoládové tretry tam proběhne 15. září.