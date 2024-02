Bojovná nálada panuje v táboře volejbalistů Sokola Bučovice před úvodními zápasy čtvrtfinále play-off první ligy s Velkým Meziříčím. Závěrečná vyřazovací část elitní osmičky druhé nejvyšší soutěže se tentokrát bude hrát na tři vítězné zápasy z pěti možných. Bučovičtí rozehrají sérii se svým loňským přemožitelem zítra a v sobotu v domácí hale.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda

„Cítím z mužstva velké odhodlání. Tréninky vypadaly dobře, protkali jsme tam část taktiky spolu s věcmi, na které jsme chtěli zaměřit důraz. Včera jsme individuální trénink věnovali servisu a přihrávce a velmi kvituji, že někteří hráči si řekli ještě o dnešní mimořádný trénink,“ ujistil trenér sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů:

Čtvrtfinále:

Sokol Bučovice – VK Spartak Velké Meziříčí

Pátek 2. února, 19.00 hodin, sobota 3. února, 18.00 hod. SH Školní ul.

Další dvojice: Dobřichovice – VK Brno, Hradec Králové – České Budějovice B, Blue Volley Ostrava – Dukla Liberec B.

Vyjma zraněného Richarda Strušky by měl mít k dispozici kompletní tým. Sestava by se tedy neměla moc lišit od té, která zakončila nadstavbovou skupinu, v níž Bučovice obsadily druhé místo za Dobřichovicemi. Nějaké drobné šrámy se v týmu vyskytují, ale kouč ujišťuje, že ze všech hráčů cítí touhu si čtvrtfinále zahrát.

Bučovičtí fanoušci si dobře pamatuji loňský rok, kdy se v této fázi sokoli střetli rovněž s Velkým Meziříčím. To byla série vypsána jen na dva vítězné zápasy a Bučovice byly, co by vítěz základní části, jasným favoritem. Jenže tým z Vysočiny se dostal do »laufu« a v téměř sportovní euforii vyhrál v Bučovicích i doma a překvapivě se až z desáté příčky po základní části probojoval až do semifinále. Zkušený bučovický kouč si nemyslí, že tento fakt bude pro nastávající souboje hrát nějakou podstatnou úlohu.

„Vůbec žádnou. My máme víceméně z poloviny vyměněný tým a tito kluci si ty zápasy nepamatují. Ale samozřejmě jsme se o tom bavili. Ale spíš v tom formátu, že se zejména díváme dopředu, nebo nevracíme se k tomu, co bylo minulý rok. Rozhodně na hráčích necítím, že by tam z toho loňska něco zbylo. A už vůbec ne nějaká psychická bariéra. Naopak. A to opakuju, vnímám dobrou náladu a odhodlání chtít play-off dobře začít,“ zdůraznil Čížek.

Aktuálně »Medříč« do čtvrtfinále postoupila z první příčky skupiny o 7. - 14. místo. V hale ZŠ 710 se očekává plný dům a jako vždy v těchto situacích i maximální podpora publika domácím.

„Přestože jsou jarní prázdniny už mně hodně lidí volalo se zájmem o lístky. Budeme se snažit jim to vrátit dobrým výkonem,“ ujistil šéf bučovického volejbalu.

POTVRDIT ZÁCHRANU

Skupina o záchranu:

TJ Holubice – Lvi Praha B

Pátek 2. února, 18.00 hodin.

TJ Holubice – MFF Praha

Sobota 3. února, 15.00 hodin.

Pořadí:

1. Holubice 14 6 2 2 4 32:27 24

2. MFF Praha 14 4 2 3 5 26:29 19

3. Kolín 14 4 2 1 7 23:29 17

4 ČZU Praha 14 5 0 1 8 21:29 16

5. Plzeň 14 3 2 2 7 22:33 15

6. Lvi Praha B 14 4 1 0 9 20:31 14

Druhý zástupce Vyškovska ve druhé nejvyšší české soutěži TJ Holubice rozehraje skupinu o záchranu. V ní startuje šestka týmů, pro kterou nebylo místo ve čtvrtfinále. Utkají se systémem každý s každým doma a venku, přičemž si přenesou body ze všech zatím odehraných vzájemných utkání. V nich byli Holubičtí hodně úspěšní, takže do závěrečných deseti kol sezony vstoupí s pětibodovým náskokem a cílem potvrdit záchranu. Únik můžou rychle rozšířit. Zítra přivítají poslední VK Lvi Praha B, na jehož palubovce v sobotu vyhráli 3:1, a v sobotu mohou doma odrazit atak druhé MFF UK Praha. Trenér Aleš Šmerda netají, že vzhledem k náskoku by udržení nemělo být problémem.