Druhá prohra ragbistů JIMI Vyškov v novém ročníku extraligy se podobala té první doma s Pragou Praha. S ní v prvním kole celkem slušně rozehraný zápas prohráli doma o jediný bod, ve třetím na Tatře Smíchov o dva – 15:17.

Ilustrační. | Foto: Anry Lukáč

TTaké v Praze šli Vyškovští do vedení, když ve 13. minutě Jiří Pantůček proměnil trestný kop. Škoda, že domácí už po dvou minutách reagovali pětkou Jacobuse Nicolaase Uysi a Karlem Šampalíkem proměněným kopem. To by ještě nebylo tak nejhorší, protože hosté měli víceméně zápas pod kontrolou. Jenže bez bodového efektu.

„Naše optická převaha v prvním poločase bohužel trpěla velkým množstvím chyb, které nám zabraňovaly v tom, abychom dotáhli nějakou akci do pětky. Naopak z našich průšvihů na dvaadvacítce přicházely jejich velké průniky skoro přes tři čtvrté hřiště a jeden z nich zakončili pětkou. Takže ta naše převaha nebyla k ničemu a možná to nás stálo vítězství,“ konstatoval trenér Vyškova Pavel Pala.

Extraliga XV:

RC Tatra Smíchov – JIMI RC Vyškov 17:15

Poločas: 10:3. Pětky: 2:2. Body: Šampalík 7 (TK, 2xKPP), Uys 5 (P), Haderer 5 (P) – Pantůček 8 (P, TK), Prachař 5 (P), M. Kovář 2 (KPP). Rozhodčí: Mendes – Cabrera, Doležil. ŽK: Haderer – Magueda.

Vyškov: Jaroš, Jan Kovář, Kopřiva, Monček, Novák, Masilo, Petr Pořízek, Trunečka, Toman, Laidorf, Prachař, Pantůček, Martin Kovář, Šenk, Pytela – Doležel, Magueda, Voráč, Janek, Soural, Mrazčinský, Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Říčany – Dragon Brno 36:7, Sparta Praha – Praga Praha 13:15.

Tabulka:

1. Praga 3 3 0 0 74:65 13

2. Říčany 3 2 0 1 86:53 11

3. Tatra 3 2 0 1 70:73 10

4. Sparta 3 1 0 2 74:70 8

5. Vyškov 3 1 0 2 58:54 7

6. Dragon 3 0 0 3 48:95 2

Ve druhém poločase sice jako první bodovala Tatra, ale hra se moc nezměnila, hosté diktovali průběh. Po deseti minutách položil Dominik Haderer a Šampalík byl v kopu opět úspěšný. Následoval tlak hostů a korekce skóre na dvoubodový rozdíl. V 56. minutě položil pětku Štěpán Prachař, v 65. Pantůček a dva body přidal Martin Kovář. V koncovce tedy byl »scénář« zápasu jiný než s Pragovkou. Tam vedli od dva body Vyškované a v poslední vteřině inkasovali tříbodový drobgól. Na Tatře hostům něco podobného přáno nebylo. Pantůčkův trestný kop trefil tyčku a pokus o drobgól Martina Kováře velmi těsně minul háčko tatrováků.

„Ve druhém poločase nám soupeř zase odskočil pětkou, ale potom jsme je zase zatlačili a bohužel nám nezůstal čas, na to abychom výsledek otočili. A při těch kopech Pantůčka a Kováře tam byla i trocha smůly. Celkové hodnocení tedy je, že jsme zase ztratili dva nebo tři body,“ bilancoval Pala zápas.

Pro žluté karty nemohli nastoupit Ondřej Kovář a Adam Žižka. Opět chyběl Jakub Schmied, který to v týdnu zkoušel po zranění kolena, ale »test« nedopadl dobře. Ve 20. minutě se zranil pilíř David Jaroš, kterého nahradil Jakub Doležel. Jenže ten bylve výkonu limitovaný po zranění kolena. Těmito absencemi ale Pala porážku neomlouvá.

„S nimi nebo v kompletním složení by to samozřejmě bylo jiné a věřím, že lepší, ale i tak byla sestava obstojná a nějak to fungovalo. V prvním poločase jsme měli převahu, ale byli jsme jaloví a nedokázali jsme soupeře ničím překvapit. Druhý poločas už by lepší, ale prostě to nestačilo,“ konstatoval vyškovský lodivod.

Čtvrté kolo se bude hrát 16. března a Vyškov pojede do Říčan.