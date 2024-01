Atletické mistrovství Moravy a Slezska v halových vícebojích bývá v ostravské hale otevřené i závodníkům z Čech, což znamená, že startovní pole bylo bohaté a sešla se i kvalitní konkurence. Závěr dvoudenního klání byl korunován vítězstvím Kryštofa Vintery z AK AHA Vyškov v sedmiboji juniorů.

Atletika mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. | Foto: ahavyskov.cz

Mladý Vyškovan předvedl sérii vyrovnaných výkonů, nikde nezaznamenal »výbuch« a bezezbytku využil druhý den víceboje, kdy přišly na řadu disciplíny, kterými dokonale »zasmečoval« k celkovému triumfu.

Halové MMS - víceboje

Junioři - sedmiboj: 1. Kryštof Vintera 4724 bodů (60 m – 7,52 s. /706 bodů/; dálka – 6,06 m /600/; koule 6 kg – 9,65 m /465/; výška 1,76 m /593/; 60 m př. – 9,05 s. /735/; tyč – 4,60 m /790/; 1000 m – 2:43,46 min. /835/).

Žákyně - pětiboj: 4. Eliška Derková 2864 bodů (60 m př. – 9,76 s. /758/; dálka – 4,98 m /554/; koule 3 kg – 7,27 m /352/; výška – 1,49 m /610/; 800 m – 2:30,50 min. /590/).

Dorostenky - pětiboj: 13. Daniela Řiháková 2718 bodů (60 m př. – 10,24 s. /668/; dálka – 4,64 m /464/; koule 3 kg – 8,09 m /405/; výška – 1,40 m /512/; 800 m – 2:31,92 min. /669/).

„Jsem spokojený s většinou disciplín, méně s výškou a dálkou a ještě méně s koulí, za to si ale můžu sám… Pořád to ale nebylo k zahození, cítil jsem se dobře, jen čekání na tyč bylo dosti dlouhé. Každý víceboj mně, myslím, mnoho dá. Jsem moc rád, že jsem mohl startovat a protože jsme v Ostravě i přenocovali, tak to bylo i mnohem příjemnější. Vždy může být jak líp, tak hůř, umístění neovlivním, jenom výkony. Těším se na další přípravu i starty,“ zhodnotil své vystoupení Vintera.

Vítězství ho katapultovalo do čela republikových tabulek!

K mistrovské medaili měla velmi blízko i vyškovská žákyně Eliška Derková. Předvedla výkon, který jí dává reálné šance na start na mistrovství České republiky ve víceboji. Třetí reprezentantka AHA Vyškov dorostenka Daniela Řiháková vybojovala slušné třinácté místo.