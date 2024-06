Skvěle rozjela závodní sezonu vyškovská triatlonistka Dana Hyláková. Z mistrovství Evropy v polovičním Ironmannovi v portugalském městě Coimbra přivezla bronzovou medaili ze své kategorie nad 60 let.

Dana Hyláková v Coimbře. | Foto: archiv D. Hylákové

Tato triatlonová »disciplína« měla v Coimbře délku tras 1,9 kilometru v plavání, 90 km jízdy na kole a silniční běh 21,5 km. Plavalo se v řece v řece 950 metrů proti a 950 po proudu. Už před startem přišlo trochu překvapení. Pořadatelé neřadili závodníky do kategorií, jak je na této úrovni obvyklé, ale pouštěli je do vody po pěti vteřinách tak, jak kdo přišel na start.

Dana Hyláková.Zdroj: archiv závodnice„Mělo to nevýhodu v tom, že po plavání jsem nevěděla kolikátá vlastně jsem, protože podle kol se to určit nedalo,“ vysvětlila problémek Hyláková.

Na kole tedy vyrazila vylepšovat neznámou pozici. Jely se čtyři okruhy po 22,5 kilometru po rovině a v bezvětří. První kolo napálila, a pak se to projevilo na třech dalších. Přesto zajela 90 km průměrem 30 km/hod. Po kole ale už věděla, že je své kategorii aktuálně na čtvrtém místě.

„Trasa běhu byla rozdělená na dvě kola, taky docela po rovině, ale začalo foukat. V prvním kole jsem už dostávala křeče, ale ty jsem dokázala rozběhnout a ve druhém už to bylo v pořádku. Předběhla jsem jednu soupeřku, ale to ještě nemuselo znamenat třetí místo, protože jsem nevěděla, kdy startovala. Ale nakonec to cinklo, skončila jsem na třetím místě. Ale nebyla to procházka růžovým sadem. Dala jsem to pod šest hodin - 5,58, což není špatné,“ těšilo v cíli úspěšnou vyškovskou reprezentantku.

Z výsledkové listiny se ukázalo, že měla ze všech soupeřek nejlepší běžecký čas. Půlmaraton zvládla za 2:07 hodiny. Na druhé místo jí chyběly pouhé dvě minuty a na první jen sedm.