„S časy jednotlivých disciplín jsem spokojena, nejen že už to bylo v netradiční dobu , tzn. dva měsíce po závodní sezóně, ale i za takových klimatických podmínek. Eliťáci měli na sobě před závodem, než skočili do vody, chladící vesty,“ upozornila triatlonistka.

I pro ni to byl poslední závod roku, v němž dosáhla vynikajících výsledků na vrcholných evropských i světových akcích. V Abú Dhabí skvěle zaplavala, kolo zajela neskutečně na ty podmínky. Jen při běhu se pořádně vařila, ale i tak dala desítku ve výborném čase.

„Příprava čtyři dny před závodem byla dostačující. To jsem pocítila při závodě, kde jsem se abnormálně potila a křeče se mi nedostavily. Po plavání ve 29 stupňů teplé vodě jsem se cítila dobře, i když jsem pod sebou viděla medúzy, což bylo nepříjemné. Naštěstí jsem si do žádné nehrábla. Kolo se jelo bez velkého převýšení, na perfektně rovné silnici. I když byla silnice rozpálená, tak jsem to horko tolik nevnímala, až na běhu. Po kole jsem vybíhala celkem svěží, ale tady ta silnice byla horší, tam to pralo ze shora i ze zdola. Předběhla jsem tři soupeřky, ale v závěru asi pět set metrů před cílem šla přede mě Američanka. Zrychlit se mi v tom horku po deseti kilometrech už nepodařilo. Byly okamžiky, kdy jsem si sama říkala, že když ve zdraví dokončím, tak vyhraji,“ popsala závod a své pocity česká reprezentantka.

Mistryní světa se stala Američanka Robyn Wiliamsová časem 2:28:36 hod.