„Já bych se trochu vrátil a k těm překvapením přidal už tu naši výhru na Spartě. Ragbyová komunita věřila Spartě. Jenže my jsme zahráli úplně na hranici svých možností. To znamená, že nám skoro všechny věci vycházely, kluci byli extrémně bojovní a vítězně vyladění v hlavách. To všechno bylo v Říčanech naopak,“ porovnal trenér Vyškovanů Karel Berounský.

Ten si k přípravě na Říčany vzal dovolenou a celý týden věnoval mužstvu ve Vyškově. Pilovali sice nějaké herní situace, připravovali určitou taktiku, ale hlavně bylo třeba nastavit pozitivní myšlení hráčů. Tedy moc si nepřipouštět k tělu, že všechny trumfy a žolíky byly podle odborníků v říčanských rukou.

„Už před tím jsem říkal, že za týden nejde předělat herní systém, ale na druhou stranu i to, že ten vyškovský rozhodně není špatný. Připomněli jsme si to předchozí domácí utkání, kdy jsme jim mohli dát přes čtyřicet bodů, ale rozhodčí nám neuznal dvě jasné pětky. V přípravě jsme se nerozptylovali věcmi, které ovlivnit nemůžete, ale zaměřili jsme se na takové ty herní maličkosti, které vypilovat jdou. A hlavně jsme se snažili dát dohromady nějakou taktiku, nějaký herní scénář, který by mohl být účinný. Bohužel nebyl, protože Říčany na nás vlétly s něčím podobným a bylo to tak, že zase jim vycházelo všechno a nám vůbec nic. To je prostě sport. Ale určitě musím vyzvednout tu kvalitu soupeře. Říčany mají na naše poměry extrémně silný mančaft, jsou ve formě a bylo vidět, jak perfektně se na zápas připravily a podaly supervýkon,“ přiznal kouč Vyškovanů.

Ragbisté schytali v Říčanech debakl. Zahrají si o bronz s Tatrou Smíchov

Jeho svěřence tedy čeká boj o bronzové medaile s Tatrou Smíchov na jejím hřišti. Trenér to sice neřekl přímo, ale v podstatě vše, co proběhlo v přípravě na Mountfield se asi bude opakovat. Tedy hlavně v oblasti mentální. Herně bude bude zápas na Smíchově samozřejmě o něčem jiném.

„Kluci po zápase možná čekali, že dostanou nějaký kartáč, nebo, že si budeme něco vysvětlovat, zdůvodňovat, vyčítat. Moje zkušenost ale je, že na takové zápasy je potřeba okamžitě zapomenout. Dát si pivo, vrátit se do domů za rodinou, nebo něco jiného. Pak se potkat na tréninku a připravovat se na další zápas. Nemá smysl si vykládat, proč jsme prohráli s tak silným týmem. Teď nás čeká Tatra, která je úplně jiná, bude to úplně jiný zápas. Samozřejmě zase ne jednoduchý. Na videu si Říčany samozřejmě ještě rozeberu, ale už spíš jen pro sebe. Pro náměty, jak s mužstvem pracovat dál,“ už v sobotu po zápase Berounský uzavřel semifinálovou kapitolu.

V Praze bude mít k dispozici stejný hráčský kádr, pozitivní by mělo být, že po zranění už chce hrát Radim Trunečka. Co jisté zatím není, je termín zápasu. Původní byl prvního června odpoledne, pak se z »nějakých« důvodů změnil na osmého, který ale nevyhovuje Tatře ani Vyškovu. Předběžná jednání aktérů zatím »položila na stůl« návrh na sobotu prvního června se začátkem v 11.00 nebo 12.00 hodin, což samozřejmě musí »posvětit« příslušný svazový orgán.