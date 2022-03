Ambice obou celků v novém ročníku domácí nejvyšší soutěže jsou rozdílné. Vyškovští chtějí získat některou z medaili, Brňanům postačí, když nebudou mít problémy se záchranou. „Rádi bychom skončili do šestého místa a věřím, že máme na to, potrápit někoho z favoritů,“ upřesnil brněnské plány Petr Giacintov, asistent hlavního trenéra Nigela Briggse.

Podle „rozdělení karet“ se zápas od začátku a prakticky v celém průběhu vyvíjel. Domácí šli rychle do vedení a i když se Dragon proměněním dvou trestných skoro půlhodinu držel v kontaktu (10:6), do poločasu získal Vyškov uklidňující vedení 20:6. Druhý poločas byl podobný a Brno se více prosadilo až v závěru.

Extraliga

1. kolo:

RC JIMI Vyškov -

RC Dragon Brno 39:18

Poločas: 20:6. Pětky: 7:2. Body Vyškova: O. Kovář 10 (2xP), Chalabala 5 (P), Doležel 5 (P), Schmied 5 (P), Trunečka 5 (P), Soural 5 (P), Pantůček 2 (KP), Kučera 2 (KP) - body Brna: Putna 8 (2xTK, KP), D. Svoboda 5 (P), Čermák 5 (P). ŽK: Jaroš, Pantůček (oba Vys.). Diváků: 260.

Vyškov: Jaroš, Jan Kovář, Doležel, Monček, Procházka, Jordánek, Trunečka, Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Jan Kučera, Šenk, Schmied, Chalabala, Pytela, Pantůček - Májovský, Mazal, Janek, Bandy, Soural, Fialka. Trenér: Pavel Pala.

Brno: Sklenský, Ondřej Kučera, Sedlák, Weber, Erik Harviščák, Žemlička, Toman, Dominik Svoboda, Schütz, Putna, Bastl, Merta, Holý, Čermák, Barták - Lelovský, Bednář, Lukáš Svoboda, Patrik Harviščák, Wronka, Krejčí, Kratochvíl. Trenér: Nigel Briggs.

„Jsem spokojený jen napůl. Samozřejmě s tím, že jsme vyhráli a že jsme zápas měli relativně pod kontrolou. Nespokojený jsem s tím, že hráči znovu nedodržovali věci, na kterých jsme se domluvili. My máme velmi silný útok a já jsem chtěl, abychom hráli hodně do útoku a hlavně do krajních koridorů. Ale vlastně se nám tak povedl jen jeden útok. Pětka v poslední minutě. Tak to mělo být celý zápas, nebo aspoň většinu utkání,“ kriticky zhodnotil výkon svých svěřenců domácí trenér Pavel Pala, ale úsměv na jeho tváři prozrazoval, že pokuty se rozdělovat nebudou…

Jak naznačil, oba týmy se prezentovaly svým typickým herním projevem. Domácí tedy útočnou hrou, hosté silným a nekompromisním rojem.

„Vyškov byl jasným favoritem a svoji roli potvrdil. My jsme sice byli lepší v mlýnech, ale oni stejně výrazně v autech. A hlavně nedělali tolik chyb, jako my. Hráli krásnou jednoduchou hru, házeli si balóny, chytali je. V tom byla hlavní příčina naší prohry,“ zdůraznil Giacintov.

Ve Vyškovském dresu se představila výrazná posila, reprezentant Jan Kučera z Říčan. Svůj příchod do Vyškova s nadsázkou zdůvodnil tím, že si chce zahrát s Martinem Kovářem. Jenže ten sledoval zápas jen z ochozů.

„Ještě si doléčuju stehenní sval a nechci nic uspěchat. Do zátěže jdu postupně. A zápas? Máme pět bodů, tedy splněno! Jinak samozřejmě bylo vidět, že to bylo naše první letošní první utkání. Tedy nesehranost a individuální chyby. Na druhou stranu oceňuju týmové a útočné pojetí. I když nás hodně drtili v mlýnech, tak se to dá shrnout tak, že jsme zápas kontrolovali a drobně si to komplikovali těmi chybami,“ řekl tentokrát nehrající kapitán vyškovského týmu Martin Kovář.