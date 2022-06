Tabulka OP:

1. Amor C 19 16 0 3 168:67 48

2. Lazor Vyškov 16 12 2 2 124:73 38

3. O. Bučovice 16 11 2 3 103:50 35

4. Marefy 16 9 1 6 131:83 28

5. Mouřínov 17 8 1 8 101:101 25

6. Nouzka 18 8 1 9 82:92 25

7. Krásensko 17 5 2 10 82:110 17

8. Kozlany B 17 4 1 12 91:160 13

9. S. Bučovice 14 3 3 8 75:97 12

10. Orli Vyškov 16 2 1 13 47:133 7

Komentář předsedy okresní komise futsalu FAČR Franty Tobolíka:

„V Bučovicích se hrály dva propojené turnaje, tj. dva ze soupeřů se museli na druhý zápas přesunout do druhého areálu. Týkalo se to Fifáku Nouzka a domácích Orlů. Oba týmy na to doplatily. Nevýhodný přesun byl jen jedním problémem, druhým byla změna povrchu. Umělka na ZŠ je novější generace. Domácí Sokol toho plně využil, když navíc se po dlouhé době sešel v kvalitní sestavě. S prázdnou tentokrát odjelo Krásensko a favorizované týmy Orlů a Fifáku získaly jen po třech bodech. Úspěšně, to je s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne hrál překvapivě tým Sokol Bučovice.“

Okresní přebor

SA ZŠ Školní Bučovice: Orli Bučovice – FC Krásensko 4:3 (2:3), Volec Lubomír 2, Dufek Ladislav, Koudelka Petr – Vágner Vít 2, Matuška Miroslav; Fifák Nouzka – FC Krásensko 7:3 (2:3), Tobolík Radek 4, Hradil Radek, Kudlička Tomáš, Pospíšil Jakub – Matuška Miroslav, Brunclík Jiří, Vágner Jakub.

SA Gymnázium Bučovice: Sokol Bučovice – Fifák Nouzka 5:2 (3:0), Fučík Vladimír 2, Kohoutek Jan 2, Kolaja Michal – Hradil Radek, Tobolík Radek; Sokol Bučovice – Orli Bučovice 6:4 (2:2), Šimčík Jan 2, Fučík Vladimír 2, Kolaja Michal 2 - Dufek Ladislav, Svoboda Michal, Svoboda Zdeněk, Koudelka Petr.