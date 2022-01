Derby.Volejbalisté Holubic otevřou program letošní části II. ligy ve Šlapanicích

Po postupu Bučovic do první ligy zůstal pro volejbalisty TJ Holubice ve druhé nejprestižnějším zápasem souboj se Sokolem Šlapanice. Dvojzápasem s ním v sobotu otevřou letošní program. Hrát se bude ve Šlapanicích. „Ano, je to podobné derby. Ale do Šlapek je to blíž, tady kolem Rohlenky osm kilometrů,“ s úsměvem poznamenal manažer a trenér volejbalových Holubic Arnošt Šmerda

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Do pokračování třetí nejvyšší domácí soutěže Holubičtí vstoupí z prvního místa v tabulce, která je ovšem zkreslena výrazně rozdílným počtem odehraných zápasů jednotlivými týmy. Jejich největší konkurent v boji o první místo Black Volley Ostrava má stejně bodů, ale o tři zápasy méně. „První místo je jasné. My tedy budeme hrát o to druhé nebo třetí. To pro nás není podstatné. Třeba, pokud pojedeme do Šlapanic všichni, tak si taky všichni kluci zahrají zhruba stejný čas. Nemá smysl, aby někdo seděl, když se nehraje o první flek. Samozřejmě chceme vyhrát, ale přednější je, aby kluci byli v pohodě a jak jsem řekl, aby si všichni dobře zahráli,“ ujistil šéf holubického klubu, který tým vede spolu se svým synem Alešem. II. liga

17. a 18. kolo:

Sokol Šlapanice - TJ Holubice

Sobota 22. ledna, 11.00 a 15.00 hodin, SH Smetanova ul.

Tabulka:

1.Holubice 17 9 5 0 3 45:22 37

2.Ostrava 14 11 2 0 1 40:14 37

3.Nový Jičín 17 6 3 3 5 37:35 27

4.Morávka 15 6 2 4 3 34:27 26

5.Šlapanice 15 4 4 2 5 31:30 22

6.Palkovice 16 5 1 2 8 27:34 19

7.Kojetín 17 3 1 7 6 27:42 18

8.SCM-kadeti 8 4 1 0 3 16:13 14

9.Val. Meziříčí 15 0 0 1 14 5:45 1

Zápasy v Holubicích: Holubice - Šlapanice 3:1 (-22, 24, 22, 19) a 3:2 (-19, 17, -24, 18, 13) Na začátku soutěže v Holubicích jejich svěřenci oba zápasy se Šlapanicemi vyhráli, v obou případech v poměrně vyrovnaných partiích. Dá se tedy čekat, že podobný průběh budou mít i odvety. Jenže odhadovat možnosti svého týmu si Šmerda starší netroufá. V dlouhé přestávce tým prakticky netrénoval a neodehrál ani plánované přípravné utkání. „Vůbec nevím, co od toho mám čekat, protože od posledního zápasu v prosinci jsme tréninkům moc nedali. Poprvé jsme se jakž takž sešli až tento týden. Bylo nás dvanáct, chyběli jen dva nemocní. Před tím chodilo trénovat tak pět šest lidí. Absence zavinil hlavně covid a následné karantény. Chtěli jsme sehrát aspoň jedno přípravné utkání. Byli jsme domluvení s Teslou Brno a už byli u nás a převlečení v kabině. Jenže zavolali jim, ať se vrátí na testy. A co vím, velká většina měla pozitivní výsledek. U nás teď jsou dva kluci z dorostu, kteří s námi hrávají, v karanténě. Takže uvidíme, jak se vůbec sejdeme. A mám trochu obavy, aby se vůbec hrálo,“ zapochyboval Šmerda starší.