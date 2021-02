Rousínovská základní škola využívala halu v podstatě celé dopoledne a kousek po něm. Odpoledne od tří hodin až do půl desáté, desíti hodin se tu střídaly tréninky volejbalistů, fotbalistů, futsalistů. Na svoje soutěže se tu připravovali florbalisté či badmintonisté. O víkendech se hrávaly turnaje a pravidelné soutěže. Opět plné vytížení haly dopoledne, odpoledne i večer.

„Převážně tu trénovali a hráli amatéři, ale také klasičtí hobíci, party rekreačních sportovců. Jen výjimečně se našla nějaká volná chvilka. A to tu ještě je krásně spravená hala na Tyršovce, v bývalém učilišti, kde je teď první až třetí stupeň základky. Já mám navíc na starosti starší a mladší volejbalové žáky. My jsme trénovali tam, protože pro volejbal je to tam optimální prostředí,“ upozornil bývalý reprezentant.

Nějaké větší akce charakteru vrcholového sportu na rok 2020 sice naplánované nebyly, ale Chromého mrzí každý zrušený trénink. A jako trenéra volejbalových nadějí nejvíc nezahájení seriálu krajských turnajů starších žáků. Ty zatím probíhaly roztříštěně po celém kraji, v Rousínově měly mít díky dvěma halám pro tuto sezonu jakési centrum.

„Hraje v nich dvanáct družstev a v jednom kole jsou vždy tři turnaje. Tady to mělo být všechno pěkně pohromadě. Velká výhoda, pro kluky a trenéry. Mohlo se vzájemně porovnávat, konzultovat věci. Perfektní model a moc mě štve, že se to nepovedlo. A teď budeme rádi, když se odehrají aspoň jeden nebo dva turnaje, pokud se vůbec začne hrát. Dohánět to přes léto je hodně problematické, ale kluci potřebují hrát,“ zdůraznil.

V případě rousínovské volejbalové základny přišel koronavirus se všemi následnými zákazy opravdu v nejnevhodnější dobu. Velmi slušně se rozrůstala základna kluků i holek, podařilo se získat mladé trenéry pro jejich vedení.

„Já trénuju kluky, holky můj kamarád z manželkou. Teď nám s tím hodně pomáhají naši odchovanci, kterým je kolem dvaceti let. Bohužel, teď se nám to celé zhroutilo. Hlavně kluků se nám povedlo ke sportu získat opravdu hodně, což je v dnešních podmínkách velká věc. V prosinci po uvolnění opatření jsme se rychle zmobilizovali a bylo to super. Všichni byli nažhavení, rodiče zase šťastní, že se děcka jdou zase hýbat. Jenže trvalo to, bohužel, jen patnáct dnů. Za mě říkám, že i v halách mohla decka sportovat,“ naznačil nesouhlas s některými zákazy.

Naopak podepisuje názor, že sportovní nečinnost v raném věku se může negativně projevit na celkovém vztahu dítěte ke sportu. I když si nemyslí, že v nějakém masovějším měřítku. Ta toto téma se rozhovořil s docela důraznějším akcentem.

„Nějaké malé procento odpadnout může. Ale je to hodně rodičích. Ti jsou ta hybná páka. Pokud na své děti trochu zatlačí, aby se šly aspoň proběhnout, tak je velká šance, že u sportu zůstanou. Pokud rodič nemá ke sportu vztah a vyhovujeme mu, že děcko nezlobí u počítače nebo u mobilu a nemusí se tedy o ně starat, tak se asi ke sportu nevrátí. Já jako trenér jsem si s rodiči vytvořil takový dobrý kontakt. Komunikuju s nimi a vidím, že naši kluci stále něco dělají, makají na sobě. Ale obecně určitě nějaký odpad bude, ale třeba půlka určitě ne. Já těch kluků mám osmnáct a může se stát, že dva tři už nepřijdou. Ale pokud to bude zastavené ještě půl roku, nebo i víc, tak ten odpad může být i větší. Jak jsem naznačil, asi nejvíc to postihne ty nejmenší, tedy přípravky. Když si dítě nenajde zavčas ke sportu vztah, tak později to bude velmi složité. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že mně trvá dva roky, než si decka srovnám a samozřejmě i rodiče. Ty, co za sebou nemají nějakou sportovní minulost, někdy není jednoduché přesvědčit, o co nám jde a mělo by jít i jim. Že pro jejich děti je mnohem lepší běhat na hřišti nebo v hale než nakupovat supermarketech…“ doporučil.

Stránky jeho plánovacího kalendáře pro tento rok jsou hodně proškrtané. Nepříjemné období pokračuje.

„Turnaje většinou měly své pevné termíny. Jejich pořadatelé mně průběžně volají, ale je těžké jim něco slíbit. Podzimní akce jsme se snažili přesouvat na jaro. A teď je rušíme. Spíš teď plním termínovou listinu na příští rok. Letos, pokud se vůbec bude moct za nějakých podmínek hrát, tak to budeme řešit případ od případu,“ konstatoval šéf rousínovské sportovní haly.