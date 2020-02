Devatenáctileté basketbalistky Vyškova vykročily za záchranou celostátní ligy

Ligové juniorky do devatenácti let z BK Vyškov dobře vstoupily do C skupiny o udržení celostátní ligy. S Žabinami Brno B sice prohrály 62:88, ale s KP Brno B zaznamenaly cenné vítězství 91:77. V šestičlenné tabulce zaujaly třetí místo.

Basketbalistky KP Brno. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek