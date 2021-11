„Přerušená vítězná série v soutěžních duelech samozřejmě mrzí, a kdybychom oba zápasy vyhráli a získali šest bodů, mohli jsme mohli mít takřka postupovou jistotu do nadstavbové části. Ale i čtyři body nás udržely na druhé postupové příčce s velice nadějnými vyhlídkami,“ konstatoval trenér a manažer sokolů Zbyněk Čížek.

I. liga mužů

4. a 5. kolo:

Velké Meziříčí - Bučovice 1:3 (-19, 17, -22, -29)

Bučovice - Velké Meziříčí 2:3 (-26, 16, 15, -20, -13)

Sestava Bučovic: Mrázek, Neubauer, Jelínek, Kristian, Provazník, Perry, libero Kovařík - Minda, Unzeitig, Katona, Kop, Herman. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Tabulka:

1.Tesla Brno 5 4 1 0 0 15:5 14

2.Bučovice 5 3 0 1 1 11:8 10

3.Vel.Meziříčí 5 1 1 0 3 8:11 5

4. Sl.Ostrava 4 1 0 1 2 7:9 4

5. St.Město 5 0 1 1 3 6:14 3

Příští kolo: Staré Město - Bučovice, sobota 13. 11. (17.00).

Statistika sice hovořila jasně, ale aktuální stav tak jednoznačný pro Bučovice nebyl. Zranění vyřadila ze hry dva jejich nahrávače a hned ze svého druhého zápasu odkulhal ze hřiště i narychlo povolaný zkušený exreprezentant Petr Zapletal. Pro oba zápasy se Spartakem se klubu naštěstí podařilo opět zapsat z Beskyd zapůjčeného Michala Provazníka. Bučovicím vypomáhal už v druhém pohárovém kole s Fastavem Zlín.

Úvod prvního zápasu patřil domácím. Po sérii servisů Kučery vedli 8:1. Postupem času se hra vyrovnala, sokoli dotáhli na 15:15 a v závěru setu excelovali.

„Podařilo se nám několik bloků, zejména Pavlu Jelínkovi, a set jsme získali. Ve druhém nám odešel útok a domácí srovnali. Ve třetím jsme se opět začali prosazovat v útoku, Katona a Minda, a zase úspěšným blokem Jelínka jsme set ukončili. Čtvrtá sada byla jako na houpačce. Naše vedení 7:4 domácí otočili na 11:14. Pomohlo nám, že jejich smečař Kučera uviděl za protesty červenou kartu. To nás znovu dostalo do hry, vedli jsme 22:18, 23:20 a nakonec jsme ve vypjaté koncovce proměnili pátý mečbol. Blokem Perryho,“ zhodnotil Čížek utkání.

Vstup do bučovické odvety byl podobný jako do prvního zápasu. Po několika nepřesnostech museli sokoli opět dotahovat náskok soupeře – 2:6. V polovině setu se jim to zase podařilo, bohužel v koncovce za stavu 23:23 zkazili servis a při setbolu za stavu 26:25 si neporadili s lehkou „plachtou“. Následovaly dva sety zcela jasně v domácí režii. Sokoli zvýšili agresivitu a k vítězství ve druhém je nasměroval univerzál Marek Perry sérií sedmi bodových servisů. Podobný kousek se ve třetí sadě podařil Patriku Mindovi a od vedení 7:1 bylo vše jasné. Nic nenasvědčovalo, že by trend neměl pokračovat. Navíc, když čtvrtý set rozehráli domácí nadějným vedením 9:5. „Bohužel nám nestačilo a když se to srovnalo, tak jsme pak sedmkrát za sebou nedokázali otočit. Tie-break začalo lépe Meziříčí, vedlo 4:1 a 5:2. Po sérii servisů Martina Kopa jsme srovnali na 8:8, pak každý vedl o bod až do stavu 13:13. První mečbol si vytvořilo Meziříčí a při útoku Perryho do zámezí jej také hned proměnilo,“ popsal Čížek koncovku ztraceného zápasu.

Druhá nejvyšší česká mužská soutěž se letos poprvé hraje ve třech skupinách, z nichž si první dva týmy a dva nejlepší ze třetích míst zajistí postup do nadstavby. Bučovičtí se k němu mohou hodně přiblížit už po následujícím utkání, ke kterému pojedou v sobotu 13. listopadu do Starého Města.