Do Holubic přijede nečekaný čtvrtfinalista Českého volejbalového poháru

S trochou s nadsázky řečeno, mohli by se volejbaloví fanoušci z Vyškovska zítra přijít do Holubic podívat na extraligovou kvalitu. V předposledním utkání základní části I. ligy totiž místní muži hostí Slavii Hradec Králové, která nejenže vede prvoligovou tabulku, ale v Českém poháru už vyřadila dva týmy z nejvyšší soutěže. V úterý Fatru Zlín, před tím ve druhém kole Trox Příbram. Slavisté jsou už mezi nejlepší pohárovou osmičkou. Má to ovšem jeden háček.

Ilustrační. | Foto: Patrik Minda