„Popravdě jsme s druhou ligou trochu ztratili kontakt, takže moc nevím, co od toho očekávat. Takže pokud se budeme pohybovat uprostřed tabulky, vezmu to za dobré. Uvidíme, necháme se překvapit…“ jen naznačil vedoucí družstva Roman Dlabka.

II. liga

1. kolo:

R.U.M. Holubice – NK Zbečník

Neděle 3. dubna, 14.00 hodin, venkovní sportovní areál/sportovní hala v Holubicích (v případě nepříznivého počasí).

Kádr mužstva: Radek Pelikán, Petr Bubniak, Lukáš Havránek, Ondřej Pavlíček, Radek Šišma, Lukáš Sušil, Ivo Duchoň, Tomáš Svoboda, Zdeněk Zavadil, Lukáš Malec, Zdeněk Nevrlý, Tomáš Jahoda, František Dlabka, Richard Laták.

Hrající trenér: Richard Laták.

Vedoucí družstva: Roman Dlabka.

Další domácí zápasy: 15. 4. Holubice – Přerov, 1. 5. Holubice – Holice, 14. 4. Holubice – Jizerní Vtelno, 29. 5. Holubice – Znojmo (začátky jsou vždy ve 14.00).

Do týmu se po neligové pauze vrátilo několik zkušených hráčů, včetně exmistra světa Petra Bubniaka. Zcela novými jmény jsou Radek Pelikán, rovněž mistr světa, Tomáš Svoboda, Tomáš Jahoda, Richard Laták (všichni hostování z Modřic) a Zdeněk Nevrlý (hostování z Bučovic).

Richard Laták bude zároveň hrajícím trenérem. Do Holubic přichází se zkušenostmi ligového hráče, trenéra mládeže i extraligových mužů.

„Po jejich únorovém turnaji mě ukecal předseda oddílu Roman Dlabka, že by chtěli zkusit po letech druhou ligu a jestli bych měl zájem nejen hrát, ale i kluky trénovat. Přiznám se, že se mi vůbec nechtělo. Pět let jsem trénoval dorost v Modřicích a byl jsem rád, že mám konečně volný čas jen pro sebe. Mančaft jsem ale převzal hned za dva dny a začali jsme trénovat. Snažím se klukům vnutit trošku jiný nohejbal, než byli zvyklí. Přeci jen máme polovinu kádru relativně nezkušenou, takže to chce především trpělivost,“ vysvětlil nový kouč svůj přesun do Holubic.

Druhou ligu jeho svěřenci rozehrají v neděli proti tradičnímu soupeři NK Zbečník. Mělo by se hrát na antukovém kurtu v útulném sportovním areálku, ale pro případ špatného počasí bude připravena i místní hala.

„Tahouny mužstva by měli být především oba mistři světa a Tomáš Svoboda, který se snaží o restart kariéry. I zbytek týmu kvalitu má, jen se musíme dobře sladit, aby všechny naše sestavy fungovaly. V kádru máme dva velké talenty, domácího Frantu Dlabku a Tomáše Jahodu z Modřic. Určitě svoji šanci sáhnout si na třetí nejvyšší soutěž dospělých dostanou. Bude také záležet, jak moc budou k dispozici, protože už jako žáčci hrají dorosteneckou ligu za Modřice. A já coby hráč? Zatím mám za sebou jeden trénink po zranění kotníku a pokud uvidím, že šest sedm kluků má lepší výkonost než já, tak se nikam tlačit nebudu. Ono stejně skloubit koučink a hraní je nesmírně obtížné,“ upozornil Laták.

Ani on se na startu soutěže nechtěl zaobírat nějakými myšlenkami na to soutěž vyhrát.

„Náš cíl je hrát kvalitní nohejbal, aby chodilo co nejvíc diváků a abychom z toho my hráči měli dobrý pocit,“ potvrdil Dlabkou naznačené druholigové plány.