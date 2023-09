Po vítězství 5:4 v Karlových Varech se v Holubicích v odvetném zápase finále II. ligy nohejbalistů čekala podobná bitva. Nakonec ale hosty přejel rychlík. Domácí tým zvítězil v nejkratší možné variantě 5:0 a soupeři povolil jen jediný set. První cesta do druhé domácí nejvyšší soutěže je volná!

V druholigovém finále nohejbalisté Holubic (modří) porazili Karlovy Vary B 5:0 a zajistili si postup do I. ligy. | Foto: Marek Žitňák

„Je to obrovská radost, historický okamžik pro celé Holubice. Chci poděkovat všem hráčům za hru co předváděli v celém roce, trenérovi Richardu Laťákovi. Velikánské poděkování patří Karolíně Bořilové za vše co v Holubicích pro nohejbal dělá. Všem našim divákům, že si nacházeli čas chodit na naše zápasy a dělali nám krásnou atmosféru. Prostě všem, všem, všem fanouškům,“ rozplýval se nadšením dlouholetý hrající vedoucí mužstva a klubu Roman Dlabka.

II. liga – finále:

NK R.U.M. Holubice –

SK Liapor Karlovy Vary B 5:4

Sety: 10:1. Diváků: 60. Konečný stav série: 2:0.

Sestava - jednotlivé zápasy:

Příhoda, Pelikán – P. Gregor, Sobotka 2:0 (3, 5).

Malec, F. Dlabka – T. Gregor, Nozar 2:0 (7, 9).

Příhoda, Pelikán, Feichtinger – T. Gregor, Tóth, Valo 2:0 (4, 4).

F. Dlabka, Malec, Hicl – P. Gregor, Nozar, Sobotka 2:1 (6, -4, 7).

Pelikán – T. Gregor 2:0 (6, 7).

Karlovy Vary přijely bez zraněného Bláhy, ale s Dvořákem, domácím chyběl Petr Bubniak. Ve druhém finálovém zápase Holubičtí chtěli udržet svoji domácí neporazitelnost a podařilo se jim to způsobem, který ani sami nečekali. Trenér Laťák obměnil sestavy dvojic a první dvojka Pelikán, Příhoda bez potíží rozjela spanilou jízdu. Tu mírně přibrzdil až čtvrtý zápas.

„Naší druhé trojce Hicl, Fana Dlabka, Malec se střídajícím Sušilem po hladkém zisku první sady nevyšel úvod druhé. Soupeř hrál výborně v obraně i v útoku, naši naopak dělali nevynucené chyby. To ale byl jediný set, který jsme v celém zápase ztratili. Kluci ve třetím setu zase zpřesnili hru a vyhráli jej s jistotou 10:7. O singla si řekl zkušený Pelikán. Hrál v klidu a čekal na soupeřovy chyby a využíval je. Postup do první ligy tak potvrdil hned prvním mečbolem,“ popsal Dlabka starší průběh utkání.

Holubice tak získaly právo přímého postupu do I. ligy, poražený finalista bude hrát kvalifikaci s předposledním týmem vyšší soutěže.