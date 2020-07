Na mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích v Třinci obsadili druhá místa Kryštof Vintera a Sebastian Hajzler. Vintera v devítiboji žáků výkonem 4228 bodů (100 m př. 15,70 s. /630 bodů/; disk 1 kg 23,62 m /341/; oštěp 600 g 37,18 m /400/; tyč 3,40 m /457; koule 4 kg 9,13 m /434/; dálka 5,23 m /427/; výška 1,49 m /381/; 60 m 8,11 s. /528/; 1000 m 3:03,69 min. /629/).

Dorostenec Hajzler v desetiboji výkonem 5135 bodů (110 m př. 15,88 s. /746 bodů/; disk 1,75 kg 24,00 m /348/; oštěp 800 g 30,87 m /311/; tyč 4,20 m /673/; koule 6 kg 9,69 m /467/; dálka 6,00 m /587/; výška 1,79 m /619/; 100 m 12,44 s. /567/; 1500 m 4:19,17 min. /817/).

Ve Znojmě a Čejkovicích se konalo mistrovství Jihomoravského kraje dorostu, juniorů a dospělých. Šampionkami Moravy pro rok 2020 se staly v ženách Jitka Derková (1500 m – 6:29,87) a v dorostenkách Kateřina Čamlíková (100 m přek. – 19,67) a Natálie Nováková (kladivo - 38,64 m). Stříbrné medaile získali Kristýna Sedláková (oštěp), Pavel Lenomar (800 m), štafeta 4 x 100 m (Kateřina Čamlíková, Adéla Provazníková, Kristýna Sedláková, Jitka Derková). Třetí se umístili: Adéla Provazníková (100 m přek. A 300 m přek.), Kristýna Sedláková (koule), Pavel Lenomar (oštěp).

Na 49. ročníku Velké ceny Olomouce a krajských přeborech Olomouckého kraje zvítězil Marek Kalous v běhu mužů na 1500 metrů za 3:57,23 min.

I ORLI S MEDAILEMI

Činili se i ostatní reprezentanti Vyškovska. Také Orli Vyškov sbírali medaile. Ve Znojmě na přeborech jižní Moravy to byli dorostenci. Alexander Čača vyhrál hod diskem v novém osobním rekordu 38,54 m. Druhý za ním Jan Jakub Čáp hodil o 37 centimetrů méně. Bronzovou medaili přidal v disku mužů Roman Weiter. V kouli pak všechny porazil Čáp výkonem 12,74 m a stříbro vybojoval v hodu oštěpem (54,42 m). Čača pak přidal bronz. Orlíci kategorie staršího žactva bojovali na Mistrovství Jihomoravského kraje v Břeclavi. Magdaléna Zouharová tam vyhrála hod kladivem (33,23 m).

Nejlepších výsledků z vytrvalců AK Drnovice v závodě Velké ceny Olomouckého kraje - Běhu Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou dosáhly ženy. Žákyně Stela Tomanová zvítězila. Simona Grulichová skončila v kategorii nad 40 let druhá a absolutně čtvrtá. Silvii Divišové její výkon vynesl třetí místo mezi ženami nad 40 let a páté celkově. Marie Hynštová skončila druhá v kategorii nad 50 let. Milan Marek vybojoval druhé místo mezi šedesátníky.

Sloupský lesní běh v Moravské krasu zvládl Martin Skřivánek na celkově šestém místě a druhém mezi čtyřicátníky.

Závod Moravsko-Slovenského běžeckého poháru v Javorníku vyhrála nad všemi ženami Irena Pospíšilová, Matěj Halas obsadil druhé místo v dorostencích a Anežka Halasová třetí v dorostenkách.

Specifický běh v Prostějově-Repechách vede vojenským prostorem. Pavla Závodná jím proběhla jako nejrychlejší žena a dokonce čtvrtá mezi muži.