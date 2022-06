II. liga - skupina B:

TJ Sokol Holice

– NK R.U.M. Holubice 6:3

Konečná tabulka základní části:

1. Holice 10 8 0 2 54:31 16

2. Zbečník 10 6 1 3 53:33 13

3. Holubice 10 6 0 4 45:38 12

4. Přerov 10 6 0 4 47:36 12

5. Jizerní Vtelno 10 3 1 6 37:47 7

6. Znojmo 10 0 0 10 9:60 0

Čtvrtfinále play-off: Holubice – Solidarita Praha, neděle 12. 6. (14.00).

V případě vítězství a naznačené shody výsledků mohli jeho svěřenci skupinu dokonce vyhrát. Bohužel, nepovedlo se ani jedno. Zbečník doma Přerov porazil 6:3.

Holubickým nejenže chyběly největší opory, ale museli také zaimprovizovat ve složení některých sestav. Přesto se hrály vyrovnané partie a hosté dlouho drželi naději na zamýšlenou remízu. Koncovku ale lépe, a v horku také po fyzické stránce, zvládl mladý domácí tým.

„Gratuluju Holicím k prvnímu místu ve skupině a doufám, že se ještě potkáme. Náš výkon byl, myslím si, celkově nadprůměrný a nechybělo moc a vedli jsme 1:3. Velká škoda druhé trojice, která nás nakonec stála všechny body. Zvláštní poděkování patří Pepovi Hiclovi. Vydal se s námi do Holic v podstatě bez tréninku a moc nám pomohl. Zkusíme se co nejlépe připravit na silnou Solidaritu a uvidíme, co to přinese. Soutěž právě začíná…,“ komentoval zápas Laťák.

Čtvrtfinále na dva vítězné zápasy rozehrají Holubice v neděli doma a o příštím víkendu pojedou k jedné (sobota 18. 6.), příp. dvěma (neděle 19. 6.) odvetám do Prahy.