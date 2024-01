Z nejlepší pozice vstoupí do play-off I. ligy volejbalistů její největší favorit Sokol Dobřichovice. Už dvě kola před koncem čtvrtfinálové skupiny o tom rozhodla jeho výhra v »malém finále« v Bučovicích. Lídr tabulky si z palubovky druhého týmu odvezl tříbodové vítězství 3:1.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Vlach

Domácí sokoli tak v tabulce klesli na třetí místo za Hradec Králové, který doma udolal Duklu Liberec B 3:2.

„Už jsem říkal a znova opakuju, že Dobřichovice jsou jasným favoritem celé soutěže a že zápas s nimi je pro nás spíše jakýmsi testem před souboji s béčky Liberce a Českých Budějovic, které chceme vyhrát, abychom v konečném účtování skončili druzí nebo aspoň třetí. Na druhou stranu každá porážka bolí a zvlášť v době, kdy Dobřichovice byly k poražení. A teď určitě byly jako málokdy,“ zdůraznil trenér Bučovic Zbyněk Čížek.

I. liga mužů

Čtvrtfinálová skupina:

Sokol Bučovice – Sokol Dobřichovice 1:3

Sety: 24:26, 20:25, 25:22, 25:27.

Bučovice: Červinka, Minda, Luska, Neubauer, Gálik, Mlčúch, Vodička (L), Jakubec, Roman, Štefko, Žák, Špelda. Trenér: Zbyněk Čížek.

1. Dobřichovice 8 7 0 0 1 22:7 21

2. Hradec Králové 8 3 2 1 2 18:14 14

3. Bučovice 8 4 0 1 3 16:14 13

4. BV Ostrava 8 2 2 1 3 16:17 11

5. Liberec B 8 1 1 3 3 13:21 8

6. Č. Budějov. B 8 0 2 1 5 10:22 5

Příští kolo: Dukla Liberec B – Bučovice, pátek 19. 1. (19.00).

Jeho svěřenci totiž s favoritem sehráli minimálně vyrovnanou partii a nebyli daleko k vítězství. Čížek připouští, že velký vliv na celý další průběh utkání měl smolně ztracený první set.

„Dá se říct, že jakoby nasměroval tu ručičku celého zápasu proti nám. Do utkání jsme nevstoupili dobře a průběžně prohrávali o dva tři body. Poprvé jsme srovnali za stavu 21:21. Za stavu 22:22 jsme esem Patrika Mindy a následným útokem hostů do zámezí odskočili na 24:22. Dobřichovice si vzaly druhý oddechový čas a po něm, jak to bývá, jsme zkazili servis a při druhém setbolu jsem proto »tajmoval« já. Bohužel to nezafungovalo jako u hostů a platili jsme daň za nezkušenost. Mladý smečař Luska měl dvakrát za sebou na ruce vítěznou bodovku a navíc jsme pak nevolili lepší a správnou nahrávku,“ naznačil příčiny prohry v první sadě.

Druhý set začal pro domácí barvy naopak výborně. Dostali se do vedení 7:3 a 12:7, jenže přišla deka a únik hostů až na 12:14. Zkušenější soupeř pak set dohrál mazácky.

„O to víc mě těší, že jsme se ve třetím setu vrátili do zápasu. Dokázali jsme soupeře dostávat pod sebe a vyhráli jsme 25:22. Rozhodně jsme mnohem líp bránili než předchozích setech. Ve čtvrtém setu v podstatě rozhodly dvě drobnosti. Za stavu 18:18 jsme měli na ruce jasný bod a následně jednoduchý balón zadarmo od hostů spadl mezi našeho smečaře a blokaře. Pak jsme to ještě dotáhli na 24:24, ale zkazili dva servisy a set jsme prohráli 25:27,“ zalitoval šéf bučovického oddílu.

STÁLE S NADĚJÍ…

Ve skupině o 7. - 14. místo udrželi výhrou 3:1 v Plzni tříbodový odstup od druhé postupové příčky do čtvrtfinále volejbalisté Holubic. Proti domácím studentům jejich výkon gradoval. Po prohraném první setu hosté ovládli palubovku a v posledním dějství suverénně.

„Na začátku a ve střední fázi jsme dělali docela dost chyb. Ale už koncovku druhého setu jsme uhráli celkem v pohodě a definitivně se to zlomilo ve třetím setu. Oni pak jakoby odešli fyzicky a možná i psychicky. Ale my jsme hráli opravdu dobře,“ chválil své svěřence trenér Aleš Šmerda.

Skupina o 7. - 14. místo:

USK Slavia Plzeň – TJ Holubice 1:3

Sety: 25:23, 22:25, 23:25, 15:25.

Holubice: Bláha, Gergeľ, Kolář, Koukal, Lukšíček, Masař, Mrázek, Muroň, Namešanský, Písařík, Russnák, Sankot. Trenér: Aleš Šmerda.

1. Velké Meziříčí 11 8 1 1 1 30:12 27

2. VK Brno 11 6 1 1 3 23:17 21

3. Holubice 11 4 2 2 3 25:23 18

4. ČZU Praha 11 5 0 1 5 20:20 16

5. Plzeň 11 3 2 1 5 20:24 14

6. Lvi Praha B 11 4 1 0 6 17:22 14

7. Kolín 11 2 2 1 6 17:25 11

8. MFF Praha 11 2 1 3 5 17:26 11

Příští zápasy: ČZU Praha – Holubice, pátek 19. 1. (19.00). Holubice – MFF Praha, sobota 20. 1. (17.00).

Naděje Holbic na účast mezi elitní osmičkou druhé nejvyšší soutěže tedy stále žijí, i když vzhledem k dalšímu programu víceméně jen v teoretické rovině. Druhá příčka patří Volejbalovému klubu Brno, který, coby faktická farma Volejbalu Brno, má o čtvrfinálovou účast samozřejmě velký zájem.

„Pokud budou využívat hráče z áčka, tak už těžko s někým ztratí body. Takže to vlastně nemáme ve svých rukou, ale určitě nás to nezbaví motivace dobře soutěž dohrát,“ ujistil Šmerda.