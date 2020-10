Junior Tomáš Bohuslav poněkud překopl začátek s elitními běžci a už se pak do tempa nedostal. Přesto stihl vybojovat čtvrté místo v kategorii a páté celkově. Martin Skřivánek obsadil třetí místo mezi čtyřicátníky a sedmé celkově. Ještě lépe si vedly ženy. Pavla Závodná je ve skvělé formě a bezpečně zvítězila. Simona Grulichová byla celkově třetí a slavila vítězství v kategorii. Světlana Petříková doběhla třetí ve své kategorii a šestá skončila celkově. Marie Hynštová bezpečně vyhrála nejstarší kategorii žen.

Drnovické dresy byly vidět v cílových rovinkách i v dalších závodech. Cenné je vítězství Světlany Petříkové v Náměšti na Hané. Na krásné přírodní trati v rezervaci Terezské údolí se brzy po startu dostala na čelo závodu, vytvořila si malý náskok a ten až do cíle uhájila před Magdou Zdráhalovou z klubu Liga 100 Olomouc.

„V sobotu mě Magda porazila, tak jsem se jí hned od startu držela a potom to z kopce pustila a utekla jí. Pak jsem se už snažila udržet tempo, aby se na mě nedotáhla a nakonec se mi to povedlo,“ naznačila svoji taktiku vítězná a spokojená Petříková. V Náměšti se běželo již po šestnácté a závod je zařazený do Hanáckého běžeckého poháru a také do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.

Svoji premiéru na Tlapkrosu v Libovicích pozlatil Petr Fochler. Zbrusu nový závod v caniscrossu, tedy běhu se psem na vodítku, měl dva díly. Trať měřila 4,3 km a Fochler s Cashem bezpečně vyhráli sobotní i nedělní závody. Pro oba to byl test před mistrovstvím republiky v této disciplíně.

Členové AK Drnovice Dana Hyláková, Blanka Neubauerová, Tomáš Müller a Patrik Pataki absolvovali triatlonový závod Czechman v Pardubnicích. V krajně nepříznivém počasí je čekalo 1,9 km plavání, 90 km na kole a půlmaratón, tedy 21,1 km běhu. Dana Hyláková při svém prvním startu na tak dlouhých distancích zvítězila ve své kategorii. Blanka Neubauerové skončila třetí mezi ženami nad 45 let. Tomáš Müller závod dokončil mezi čtyřicátníky na 40. místě. Jen Patrik Pataki náročný triatlon nedokončil.