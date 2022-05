V Olomouci-Hejčíně vedla trasa Běhu o štěně kolem vodní nádrže Poděbrady. Anežka Langhammerová zvítězila a Lenka Hrabovská doběhla druhá. Body za umístění se jim započítávají do Velká ceny vytrvalců Olomouckého kraje

„Všichni naši běžci vystoupili na bednu, paráda. Anežka Langhammerová běžela z počátku ve skupině s Lenkou Hrabovskou a Janou Fritscherovou, na trati pak získala mírný náskok, který si pohlídala až do cíle. Má formu jako bič. Lenka Hrabovská opět předvedla skvělý výkon, je vidět, že jí to běhá, do cíle se dostala jen kousek za Anežkou jako celkově druhá žena,“ chválil trenér a předseda AK Drnovice Zdeněk Smutný.

„Sbírku“ doplnili Marie Hynštová vítězstvím v nejstarší ženské kategorii a Jiří Bubeník, který doběhl druhý mezi padesátníky.

V Solanci pod Soláněm se trati Valašského hrbu (30 km) trasy se představili Lukáš Koudelka a Milan Marek. Koudelka v nabitém startovním poli doběhl celkově jedenáctý a v kategorii nad 30 let osmý. Milan Marek mezi muži nad 45 let, když jeho starší kategorie nebyla vypsaná, stál dokonce na bedně na třetím místě. Celkově skončil 25.

Z dalších výsledků:

Olomouc: Anna Halasová nastoupila v dresu Opavy v I. lize družstev na dráze. Na trati 3 000 metrů překážek bodovala třetím místem a časem 13:49,74 si posunula osobní rekord téměř o deset sekund. Pavla Závodná pomáhala Blansku. Na trati 5000 m vyhrála časem 19:30,90 a pak na 1500 metrů doběhla časem 5:19,57 pátá.

Mikulov: Na přesně změřené desetikilometrové trati se ze sester Divišových lépe vedlo Silvii. Časem 45:45 obsadila třetí místo ve své kategorii a celkově mezi ženami byla sedmá.

Vír: V běhu na Vírskou přehradu (5 km) obsadila Světlana Petříková druhé místo.

Javorník: Irena Pospíšilová vyrazila na Běh Filipovským údolím a zvítězila ve své kategorii. Celkově doběhla mezi ženami druhá.

Skalka: Simona Grulichová na Běhu ve Skalce byla v cíli jako druhá žena a ve své kategorii zvítězila.