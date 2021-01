„Původně naplánovaný test v Adamově jsem musel narychlo změnit, protože tam byl kolem řeky Svitavy na silnici led. Takže jsme běželi podél dálnice od Rostěnic na hlavní silnici do Hlubočan a zpět. Tam už sníh a led roztály, ale zato foukal příšerný vichr a po obrátce cestou zpět se na některých úsecích doslova stálo na místě. A k tomu i chvíli pršelo. Co dodat. Pravé lednové počasí,“ vysvětlil důvody změny trenér drnovických běžců Zdeněk Smutný.

ROSTĚNICKÁ DESÍTKA

Muži:

1. Tomáš Bohuslav (AK Drnovice) 40:38, 2. Vojtěch Bernadský (TJ Šumperk) 41:05, 3. Martin Skřivánek 42:38, 4. Milan Marek (oba AK Drnovice) 42:54, 5. Petr Beneš (Blansko) 43:20, 6. Lukáš Koudelka (AK Drnovice) 45:23 atd.

Ženy:

1. Anežka Langhammerová 44:46, 2. Lenka Hrabovská 45:23, 3. Pavlína Poláčková 48:12, 4. Anička Halasová 40:44, 5. Světlana Petříková 51:11, 6. Marie Hynštová (všechny AK Drnovice ) 52:42 atd.

KORONAVIROVÝ POHÁR

po 11. testu

Muži:

1. Martin Skřivánek 949 bodů, 2. Milan Marek 823, 3. Petr Halas 734, 4. Lukáš Koudelka 625, 5. Josef Kunc (Orel Vyškov) 436, 6. Tomáš Bohuslav 392 atd.

Ženy:

1. Marie Hynštová 1016, 2. Světlana Petříková 1006, 3. Anežka Langhammerová 892, 4. Lenka Hrabovská 581, 5. Anna Halasová 555, 6. Anna Málková 355 atd.

Opět musela být dodržena všechna zdravotní bezpečnostní opatření a délka trasy nakonec vyšla něco na deset kilometrů. Tedy Rostěnická desítka. Na jejím startu se opět objevilo i několik „hostů“ z jiných oddílů.

Mezi muži nechal všechny za sebou domácí devatenáctiletý junior Tomáš Bohuslav. Vyhrál celkem s přehledem. Druhý skončil Vojtěch Bernadský ze Šumperka, který který v poháru nastoupil podruhé, když vyhrál první test v Olšanech. Na začátku zvolil volnější tempo a stíhací jízda už na útok na první místo nestačila. Také vítězná žena Anežka Langhammerová proběhla celou trať s dostatečným náskokem před ostatními.

„Přes nepříznivé podmínky to byl velmi kvalitní trénink a určitě splnil účel. Vítr sice dost vadil, ale zato se běželo po silnici, a to je dobře. Proč si likvidovat pohybový aparát na sněhu a ledu, když to není nutné. Na sobotu určitě zase připravíme nějakou zajímavou trasu,“ ujistil Smutný.