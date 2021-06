Tam se konečně rozjela Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Během o štěně. Výborně běžely i další drnovické ženy. Lenka Hrabovská skončila druhá, Simona Grulichová třetí a první ve své kategorii. Marie Hynštová „samozřejmě“ ovládla nejstarší kategorii žen. Na stupně vítězů vystoupil i Jiří Bubeník, třetí mezi padesátníky.

Do Olomouce, pro změnu na dráhové kontrolní závody, si zajela Anna Halasová. První kilometr běhu na tři kilometry rozběhla rychle za 3:58 min. Tempo sice pak úplně neudržela, ale i tak z toho byl o patnáct vteřin vylepšený osobní rekord a nový absolutní rekord Orla Vyškov 12:32,94.

Irena Pospíšilová se „rozcvičila“ čtvrtým místem na akci Kolo pro život v Hustopečích, aby následně vyhrála Běh Filipovským údolím v Javorníku. Ten je součástí Moravsko-Slovenského běžeckého poháru a byl to jubilejní 40. ročník tohoto populárního závodu. Ženy běžely pět kilometrů. Celkově čtvrtá a v kategorii skončila druhá Anežka Langhammerová. Ta navíc měla v nohou čtvrteční velmi náročný závod v Čertově rokli v Brně-Lesné. Svedla tam vítězný souboj s domácí favoritkou Lenkou Jančaříkovou. Na prvním místě o dvacet vteřin překonala traťový rekord.

V Mikulově proběhla poměrně velká akce. V rámci Česko-Rakouského maratónu se běžely také půlmaratón a desítka. Drnovické barvy byly vidět. V maratónu doběhl Martin Skřivánek sedmnáctý v čase 3:18:40 hod. V kategorii to znamenalo osmé místo. Na trať desítky vyrazil Tomáš Steiner. Celkově skončil sedmý čase pod 34 minut.

„Závody se rozběhly a zatím to vypadá, že je velká chuť do závodění a doufám, že to všem vydrží. Už teď je jasné, že nám naše klubové každotýdenní testy prospěly,“ chválil předseda AK Drnovice a trenér Zdeněk Smutný.