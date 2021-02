Běželo se opět z Nemojan do Račic a zpět s intervalovými starty po dvou lidech, aby se dodržely nařízení vlády. A za plného provozu.

2. Nemojská osmička



Muži: 1. Lukáš Soural (Univerzita Brno) 30:30 min., 2. Martin Skřivánek 33:16, 3. Lukáš Koudelka (oba AK Drnovice) 33:44, 4. Martin Hráček (SDH Tučapy) 34:47. Koronavirový pohár: 1. Martin Skřivánek 1333, 2. Lukáš Koudelka 995, 3. Milan Marek 916 atd.

Ženy: 1. Anežka Langhammerová 36:36, 2. Anička Halasová 37:55, 3. Světlana Petříková 39:20, 4. Marie Hynštová (vš. AK Drnovice) 40:45. Koronavirový pohár: 1. Marie Hynštová 1379, 2. Světlana Petříková 1376, 3. Anežka Langhammerová 1192 atd.

„Led ze silnic a stezek v lesích ani v tomto týdnu nezmizel, tak nám nezbylo nic jiného, než opět vyrazit na stejnou trasu jako minulý týden. Těch aut tam není tolik, jako ve všední dny. Dá se to. Je to v podstatě jediná vhodná silnice, kde se dá běžet. Akorát pořád to slibované teplo ne a ne přijít. Byla mlha, že by se dala krájet a syrovo až běda,“ popsal podmínky předseda a trenér AK Drnovice Zdeněk Smutný.

Druhé místo si zopakoval domácí Martin Skřivánek. Minule těsně prohrál s Tomášem Steinerem. Nyní zaostal za vítězným „hostem“ z rovněž z Univerzity Brno o více než tři minuty, ale a za svým minulým časem jen o šestnáct vteřin. Třetí Lukáš Koudelka zaznamenal velký skok časem o sedmdesát vteřin rychlejším než minule.

Vítězka žen Anežka Langhammerová si zapsala jubilejní desáté vítězství v seriálu. Třikrát nestartovala, dvakrát ji porazila Pavla Závodná. Závod tentokrát rozjela rychleji a bylo z toho zlepšení času o minutu proti minulé sobotě. Druhá Anička Halasová se zlepšila skoro o minutu a třetí Světlana Petříková rovných o padesát vteřin.

„Zase šlo sice hlavně o trénink, ale myslím si, že se všem běželo dobře. Asi jsme jediní, co se snaží ze závodního rytmu nevypadnout. A to je dobře. Jedeme dál. V sobotu by se měla běžet slavná Rohálovská desítka v Prusinovicích. První běžecký svátek roku a největší akce jara na Moravě. Bohužel to nejde a jen virtuální proběhnutí po trati, které už běží asi čtrnáct dní, nás neláká,“ zdůraznil Smutný.