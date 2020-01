V průběhu soutěže už jste druzí byli. Co je za ústupem z této pozice?

Trochu ztráta formy v závěru roku, ale hlavně nás trápí koncovka. Co my nedáme… (kroutí hlavou) Spousta týmů s tím má problém a možná právě tohle odděluje ty úspěšné od průměrných. My jsme chtěli být mezi těmi nejlepšími, ale zatím nám ta koncovka k tomu chybí. Trénujeme ji pravidelně, ale přijde mně, že v tom konkrétním zakončení moc nepřemýšlíme. Že kluci zavřou oči a prostě to napálí. Chce to jasně víc klidu.

S Jakubčovicemi jste se jakoby i přizpůsobili hře soupeře.

Asi máte na mysli ty dlouhé výhozy. To absolutně není naše taktika, to vůbec nechci hrát. Nebo jen minimálně. Nevím, proč se k tomu uchylujeme, jako třeba právě s nimi. Máme naučené výjezdy, ukazujeme si, jak je hrají kluby první ligy. Na tréninku to kluci chápou a jde to, ale v zápasech to vždycky nefunguje. Někdy nám dlouho trvá, než se postavíme, a pak je dlouhý výhoz účinnější. Jenže jakmile to není přesně zahrané, tak se to otočí proti vám. Někdy je to sice potřeba, ale chtěl bych hrát právě ty rotace nakrátko. To jsou nádherné futsalové akce. Dokážeme je zahrát, ale chtěl bych jich daleko víc.

Jak si představuje průběh druhé části soutěže?

Samozřejmě líp než ten závěr roku. Do sestavy se nám vrátí klíčoví hráči, kteří byli zranění, nebo byli dlouhodobě pryč. Dva sice asi odejdou, Tomáš Selinger se určitě zapojí do přípravy s Rosicemi, ale kádr bude širší. Navíc jsem zapojil do mužstva i některé kluky z béčka. Bude možné lépe reagovat na momentální formu. Uvidíme…

Na čtvrtém místě ztrácíte na druhé Žabinské Vlky z Brna pět bodů. Stále vás druhá příčka láká?

Změnu plánu ze středu tabulky na druhé místo jsem vyhlásil před dvěma koly a hned se to proti mně obrátilo. (úsměv) Z posledních dvou zápasů máme jen bod, navíc a bohužel jsme hráli proti dvěma posledním týmům tabulky, takže to je určitě málo. Ale ano, láká. Teď přijdou silnější soupeři, třeba se nám proti nim bude hrát líp. V Třinci (v pátek 10. ledna - pozn. red.) tomu pevně věřím. To je typicky futsalový mančaft, žádný beton. Uvidíme, v jaké budeme sestavě, ale měli bychom být v dobré