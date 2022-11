„Doma nás Helas porazil a tuto porážku jim chceme oplatit. Uvidíme v jaké sestavě domácí nastoupí. Tento týden mohou využít posil z A týmu, který má díky Lize mistrů jeho soupeře z Chrudimi volno. Naše sestava by měla mít svou sílu a věřím, že Helas porazíme. Ale rozhodně to bude těžká práce,“ zdůraznil kouč Amoru.

II. liga - východ

FC Helas Brno B

– SK Amor Kloboučky Vyškov

8. kolo, neděle 27. listopadu, 18.30 hodin, SH Vodova, STAREZ aréna.

Tabulka:

4. Amor 6 4 0 2 31:26 12

6. Helas B 7 2 1 4 20:26 7

První zápas: Amor – Helas B 1:3, vlastní (Lidmila) - vlastní (O. Nový), Táborský, Lidmila.

Situaci mu ztěžuje stále velmi špatný stav kádru. Pro zranění a jiné absence je stále velice úzký.

„Proto jsem oslovil ještě nějaké hráče, u kterých čekám, zda se rozhodnou hrát druhou ligu. Pokud by se to povedlo, naše síla by ještě výrazně stoupla, protože kvalitu už teď určitě máme. Ale ta šířka kádru je teď opravdu bídná. Na druhou stranu jsme na tom psychicky dobře a fyzicky je to také lepší, než na začátku,“ upozornil Štrublík.

Amor má mladežnické ligy. Chceme udržet kluky u futsalu, říká předseda Petlach

Ten Helas popsal jako mladé, spíše technické mužstvo, snažící se o kombinační futsal.

„Poměrně málo gólů dostávají, ale i málo jich dávají. V bráně je výborný Marek Konečný a ofenzívu táhnou především Patrik Lidmila a Petr Táborský. S čím na Helas vyrukujeme, to si nechám pro sebe. Opět ale spoléháme i na podporu našich fanoušků. Z Vyškova to mají kousek, tak věřím, že přijedou a že je odměníme třemi body a přiblížením se účasti v nadstavbě,“ přeje si lodivod Amoru.

Zápas bude jakousi tečkou za doslova futsalovou nedělí Amoru. Dopoledne a odpoledne budou hrát junioři a dorostenci své první domácí zápasy v prvních ligách. Večer po nich je na programu divizní okresní derby Amoru B s bývalým Pivovarem, aktuálně tedy FC Kozlany-Bohdalice.