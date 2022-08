Volejbalista Michael Špelda. Sokol Bučovice.Zdroj: Deník/VLP Externista

„Minulý rok jsem se v kádru A-týmu Volejbalu Brno výkonnostně hodně trápil a kvůli tomu jsem chtěl s hraním definitivně skončit. Asi po týdnu po ukončení sezony se mně ozval pan Čížek (Zbyněk Čížek, manažer a trenér oddílu) s nabídkou hrát v Bučovicích. Vysvětlil mi rozdíly v hraní ve Volejbalu Brno a v Bučovicích. Zalíbily se mi jak podmínky, tak i mužstvo, a proto jsem nabídku přijal. Do týmu se velmi těším. Zahraji si s některými bývalými spoluhráči a věřím, že to bude příjemná změna,“ vysvětlil změnu brněnské 12 za sokolskou 1.

Jak naznačil, nejde až tak do neznámého prostředí, a také o první lize má dostatečný přehled.

„Jelikož je Brno malé, tak znám asi všechny kluky z týmu. Buď jsem s nimi hrál, nebo jsem je potkal na různých turnajích. Nad dvojici pro rozcvičování jsem ještě nepřemýšlel, ale určitě se do Bučovic těším. Ligu začneme pikantním sokolským derby doma proti Dobřichovicím. Proti nim už jsem hrál a vím, že s Bučovicemi to byly často vyhrocená utkání. Věřím tomu, že se s klukama během srpna sehrajeme a natrénujeme, co je potřeba. Každý tým chce zahájit sezonu vítězstvím a pokud chceme hrát v soutěže vysoko, a to chceme, musíme se teď řádně připravit,“ ujistil, že si do nižší soutěže nepřišel jen zapinkat.

Sokoli zahájili přípravu prvního srpna a Špelda do ní nenaskočil nepřipravený.

„V první polovině prázdnin jsem se přes týden řídil podle svého běžného každodenního programu. Chodil jsem do práce, do posilovny a občas s kamarády na fotbal. Víkendy jsem pak převážně strávil se svou rodinou a přítelkyní. V půlce července jsem byl také na jedné dovolené v Nizozemsku,“ popsal svůj červencový program.

Přes své mládí si zahrál i pár extraligových zápasů a nejvíc vzpomíná na derby se Zlínem.

„Mně osobně se nejvíce líbilo a asi mně i nejvíc vyšlo domácí utkání proti Fatře Zlín. Sice jsem nehrál úplně od začátku, ale v průběhu jsem byl nasazený. Utkání jsem nakonec i dohrál a zvítězili jsme 3:1,“ usmívá se.