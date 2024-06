Už dlouho neměli nohejbalisté Holubic tak dobře rozehraný zápas v hlavním městě. V utkání dvanáctého kola I. ligy v Praze vedli nad domácí TJ Pankrác už 4:0, ale nakonec domů přivezli jen bod za remízu 5:5. „Je velká škoda, že jsme to nedotáhli k vítězství. Moc k tomu nechybělo, ale takový už je sport. Chceme se vyhnout play-out o záchranu, takže poslední dvě kola základní části musíme vyhrát,“ poznamenal trenér Roman Dlabka.

Ilustrační. | Foto: Marek Žitňák

Z pohledu Holubic šlo všechno dlouho podle plánu. V prvních čtyřech zápasech hosté »pustili« jen set, hned v tom úvodním. Nečekaná komplikace přišla už ve čtvrtém utkání, kdy si v zápase druhých trojek Jiří Doubrava natáhl lýtkový sval a celé utkání dohrával se sebezapřením. Nutno ale také uznat, že domácí se hodně zvedli a lépe se vypořádávali se silným větrem.

I. liga

TJ Pankrác – R.U.M. NK Holubice 5:5

Sety: 11:12. Jednotlivé zápasy - sestavy:

1D: Jiří Hanžl, Jiří Putík – František Dlabka, Jiří Doubrava 1:2 (-7, 5, -9).

2D: Filip Linhart, Milan Závorka – Petr Bubniak, Radek Pelikán 0:2 (-8, 7).

1T: Hanžl, Petr Novák, Putík – Pelikán, Martin Petr, Marian Příhoda 0:2 (-5, -6).

2T: Adam Harmanec (Pavel Ježdík), Linhart, Závorka – Bubniak, Dlabka, Doubrava 0:2 (-6, -7).

3D: Harmanec (Ježdík), Novák – Petr, Příhoda 2:1 (-8, 9, 8).

S: Linhart – Dlabka 2:0 (7, 7).

1To: Hanžl, Novák, Putík – Bubniak, Dlabka, Doubrava 2:0 (8, 8).

2To: Harmanec (Ježdík), Linhart, Závorka – Pelikán, Petr, Příhoda 0:2 (-2, -6).

1Do: Hanžl, Putík – Bubniak, Pelikán 2:0 (9, 6).

2Do: Linhart, Stejskal – Dlabka, Doubrava (Hicl) 2:1 (-7, 7, 6).

Tabulka:

1. Radomyšl 12 8 2 2 65:41 18

2. Plazy 12 7 1 4 56:46 15

3. Pankrác 12 5 4 3 56:52 14

4. Modřice B 13 5 2 6 58:63 12

5. Vsetín 13 6 0 7 54:60 12

6. Solidarita 12 5 0 7 53:58 10

7. Holubice 12 2 5 5 46:62 9

8. Čes. Brod 12 3 2 7 52:58 8

Příští kolo: Holubice – Český Brod, neděle 18. 8. (14.00). Poslední zápas základní části: Solidarita – Holubice, sobota 24. 8. (14.00).

Bohužel Doubravův hendykep se projevil hned v dalším utkání. S Marianem Příhodou vyhráli první set a hostující výprava už málem plánovala cestu domů. Jenže ve druhém za stavu 9:9 neproměnili hosté útok a ve třetím neudrželi průběžné jednobodové vedení. Domácí pak stáhli stav na 3:4, ale trojice Radek Pelikán, Martin Petr, Příhoda suverénně zajistila Holubicím dva mečboly. První nevyužili exmistři světa Pelikán s Bubniakem, když jim po vyrovnaném prvním setu úplně utekl začátek druhého. Stav 0:6 pak už proti kvalitnímu soupeři stáhnout nestihli.

„Ve druhém setu posledního zápasu za stavu 8:5 pro nás už musel odstoupit zraněný Doubrava, protože dál už to nešlo. Vystřídal ho Pepa Hicl a kluci set dotáhli do konce. Jenže v tie-breaku udělali tři chyby v útoku, a to domácím stačilo, aby si koncovku v klidu pohlídali. Do Prahy jsme jeli po dva body a za stavu 4:0 pro nás to vypadalo že je do Holubic dovezeme. Jenomže Pankráci se podařil velký obrat. Teď nás čeká přestávka a potom poslední dvě kola soutěže, které musíme vyhrát jestliže chceme bojovat v play-off,“ zopakoval Dlabka starší.

Zápas tak skončil stejně jako v holubicích 5:5.

Do play-off postoupí prvních šest týmů, přičemž kvarteto od třetí do šesté příčky sehraje čtvrtfinále. Týmy se sedmého a osmého místa se utkají o záchranu. Poslední sestoupí přímo, sedmý bude muset prvoligovou příslušnost potvrdit s druhým týmem druhé ligy.