Pražané se zahraničními akvizicemi a několika hráči s poloprofesionálními podmínkami vzbuzovali respekt. A hned začali dávat sebevědomí najevo. Úvodních skoro deset deset minut se hrálo na polovině Vyškova. Ovšem prakticky první vážnější výpad Jiřího Pantůčka vypadal hodně nebezpečně a druhý už znamenal první vyškovské body. Pětku položil Jakub Schmied. Martin Kovář sice kopem z ostrého úhlu body nepotvrdil, ale domácí hráče vedení evidentně uklidnilo. K pohodě přidali potřebnou bojovnost a druhou pětku položil Lukáš Chalabala dokonce v oslabení, když po žluté kartě stál Radim Trunečka.

Extraliga

6. kolo:

Jimi Vyškov

– Tatra Smíchov 29:10

Poločas: 15:0. Pětky: 4:2. Body: Pantůček 10 (P,KP,TK), Schmied 5 (P), Chalabala 5 (P), Brtníček 5 (P), M. Kovář 2 (KP) - Fick 10 (2xP). Rozhodčí: Tůma – Zachariev, Janalík. ŽK: 34. a 66. Trunečka, 45. P. Pořízek, 47. O. Kovář – 39. Colakidis. ČK: 66. Trunečka. Diváků: 260.

Vyškov: Jaroš, Zemanovič, Doležel, Monček, Trunečka, Brtníček, Martin Pořízek, Ondřej Kovář, Petr Pořízek, Martin Kovář, Soural, Schmied, Chalabala, Pytela, Pantůček – Májovský, Vrána, Mazal, Procházka, Voráč, Němec, Fialka, Šenk.

Trenér: Pavel Pala.

Další výsledky: Dragon Brno – Sparta Praha 16:34, Slavia Praha – Přelouč 44:27, Praga Praha – Říčany 26:38.

Tabulka:

1. Říčany 6 6 0 0 250:88 29

2. Vyškov 6 5 0 1 225:104 26

3. Tatra 6 4 0 2 185:121 20

4. Sparta 6 4 0 2 170:127 20

5. Praga 6 2 0 4 190:155 12

6. Slavia 6 2 0 4 101:243 11

7. Dragon 6 1 0 5 115:172 6

8. Přelouč 6 0 0 6 79:305 0

Poslední kolo: Říčany – Vyškov, čtvrtek 28. 10. (13.30).

„Jsem rád, že jsme si nechali otevřené dveře a pojedeme do Říčan hrát o první místo. Byli jsme lepší, ale mohli jsme to uhrát po klidnějším průběhu. Měli jsme příležitosti rozhodnout zápas dřív. Myslím si, že další pětka za stavu 22:0 by to utkání zavřela, oni by prostě rezignovali. Takhle se to otočilo proti nám, dostali jsme dvě pětky, a to utkaní bylo pořád vypjaté,“ komentoval výsledek přesto spokojený trenér Pavel Pala.

Na 22:0 zvýšili domácí už dvě minuty po zahájení druhého poločasu pětkou Davida Brtníčka a Pantůčkovým úspěšným kopem. Zmíněnou pasáž, kdy se prosadila i Tatra, prakticky odstartovaly domácí žluté karty a v závěru Vyškovu trochu zkomplikovala život červená Radima Trunečky po druhé žluté.

„Tatra nás v té době přehrávala hlavně vynikajícím Jacquesem Fickem. On má úžasný přehled, vždyť taky dal dvě pětky. Ale celkově jsem samozřejmě spokojený. Dobře jsme bránili a opětovně musím pochválit celou první řadu, protože kluci tam odvádějí neuvěřitelnou práci. Konkrétně tedy David Jaroš, Mirko Zemanovič a Kuba Doležel. Zhruba v padesáté minutě tam šel Radek Vrána místo Mirka a na posledních asi dvacet pětadvacet minut Martin Májovský místo Davida, který se lehce zranil. Pro všech pět ode mě absolutorium,“ chválil vyškovský lodivod.

Mistr republiky z roku 2016 David Jaroš viděl za úspěchem především výborný kolektivní výkon.

„Myslím, že byl srovnatelný s naší hrou v prvním kole proti Pragovce a nějak tak podobně budeme chtít hrát ve čtvrtek v Říčanech. Čekali jsme, že to bude tvrdé utkání, semifinále jak má být. Tatra je jediná, která letos, i když v jiné soutěži, dokázala porazit Říčany. Já jsem takový průběh i výsledek takovým rozdílem opravdu nečekal. Prakticky nebylo vidět, že oni tam mají hráče, kteří trénují na naše poměry poloprofesionálně. Futr je to o fyzičce. Jejich nevýhodou, kterou jsme využili, bylo, že neměli střídání do roje. Jejich rojníci tam museli vydržet celých osmdesát minut a to je dost velká palba,“ radoval se levý pilíř domácí sestavy Jaroš.

Jak už byl naznačeno, o titul budou Vyškované bojovat ve čtvrtek na půdě soupeře a musí vyhrát. Proto náš titulek Palovy otevřené dveře trochu přivřel. Kromě domácího prostředí hovoří pro Mountfield také tříbodový náskok v tabulce. Ten musí Vyškované minimálně srovnat. Pak by jim nevadilo, že mají výrazně horší skóre. Podle článku 116 soutěžního řádu v případě rovnosti bodů rozhoduje o mistru republiky vzájemný zápas.