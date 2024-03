Drnovické přespolní běžkyně zářily v polské Toruni a bude těžké jejich úspěch zopakovat nebo překonat. Na mistrovství Evropy atletických veteránů v polské Toruni Irena Pospíšilová a Lucie Kolmašová s Kateřinou Ondrušík ze Šternberka vybojovaly bronzové medaile v krosu tříčlenných týmů na osm kilometrů.

Běžkyně Lucie Kolmašová, Kateřina Ondrušík a Irena Pospíšilová (zleva) vybojovaly na mistrovství Evropy veteránů v polské Toruni bronzové medaile. | Foto: Zdeněk Smutný

Vlastně si do Polska vyjely bezstarostně a bez nějakých plánů, jen tak si osahat vrcholovou soutěž a prostě si zaběhat. Kouč Zdeněk Smutný doplnil »svoje« duo hostující Kateřinou Ondrušík, se kterou se jeho svěřenkyně střetávají hlavně na závodech kolem Olomouce. Tým sice dostal punc reprezentace České republiky, ale startoval na vlastní náklady a i dresy si musel sám zajistit sponzorsky. Na elánu to ale trojici neubralo.

V Toruni všechny kromě pořádné zimy čekal nesmírně těžký kopcovitý okruh v délce dvou kilometrů, který ženy absolvovaly čtyřikrát. V kategorii žen nad 40 let z celé Evropy ale hlavně mimořádně kvalitní konkurence. Kvalita a rychlost závodu tomu také odpovídala. České ženy ovšem evropské elitě stačily. Všechny tři předvedly životní výkon a skvěle se doplnily. V součtu časů pak obsadily v týmové soutěži tříčlenných národních družstev třetí místo za vítěznými Polkami a druhými Irkami.

„To je tak neskutečný výsledek, že se to asi docení až časem. Naprosto nadživotní formu má teď Kateřina Ondrušík, která za nás hostovala. Po strhujícím stupňovaném tempu proběhla cílem neskutečným časem na šestém místě. Jen na dokreslení jejího výkonu. V mladší kategorii žen nad 35 let by skončila tímto výkonem druhá. Tyto dvě kategorie totiž startovaly společně, takže se to dalo dobře porovnat. Stejně skvěle běžela i Irena Pospíšilová. I přes zdravotní hendikep se rvala tradičně jako lvice a nedala soupeřkám ani metr. Po obrovsky bojovném výkonu skončila na fantastickém osmém místě. A plné absolutorium si zaslouží také Lucie Kolmašová. Nezalekla se velkých jmen na startu a do závodu dala srdce a nesmírnou bojovnost, která ji zdobí v každém závodě. Ale tady se rvala s tratí a soupeřkami víc jak o život a neuvěřitelně bojovný výkonu podtrhla svým časem, kterým vybojovala jedenácté místo. Na tak náročné trati to opravdu byl neskutečný fofr a nakonec i pořádné emoce,“ s pochvalou komentoval závod předseda a trenér běžců AK Drnovice Smutný.