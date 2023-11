K výborným výkonům mládežnických družstev Volejbalu Vyškov se ten tentokrát přidali i muži. Šestnáctileté žákyně skoro excelovaly v krajském turnaji, pět medailí přivezly z Brna minivolejbalistky.

Volejbal Vyškov - minižákyně. | Foto: www.fotovyskov.cz

Před týdenní přestávkou byla v permanenci většina vyškovských družstev. Zajížděla vesměs na hřiště soupeřů. Výjimkou byli muži, kteří ve svém druhém domácím utkání hostili tým Šlapanic. Z výprasku z minulého kola se otřepali a díky razantnímu Chládkovi uhájili domácí neporazitelnost, byť ve druhém utkání mladý a bojovný tým Šlapanic dotlačil domácí matadory až k tiebreaku.

Zajímavý duel slibovala soutěž KP 1 žen, kde se Vyškov střel v Brně v přímém souboji o první místo v tabulce s hráčkami Junioru. O napínavou bitvu se nakonec nejednalo, protože domácí tým přehrál Vyškov zcela hladce a osamostatnil se ve vedení tabulky.

Volejbal Vyškov

přehled výsledků:

KP 1 muži: Vyškov – Šlapanice B 3:1 (19, -23, 20, 21) a 3:2 (22, -16, 20, -22, 13).

KP 1 ženy: Junior Brno U22 – Vyškov 3:0 (20, 16, 20) a 3:0 (17, 21, 12).

KP 2 ženy: Lužánky Brno – Vyškov B 3:0 (26,20,21) a 0:3 (-17,-11,-21).

JmK žákyně U16: Šlapanice B – Vyškov E 0:2 (-16, -15), Letovice – Vyškov E 0:2 (-21, 16), Vyškov E – Junior Brno B 2:0 (19, 14), Vyškov C – Hustopeče A 2:0 (11, 16), Kuřim – Vyškov C 0:2 (-6, -19), Vyškov C – KP Brno C 2:0 (20, 18), Vyškov D – Slavkov 2:0 (17, 18), Drásov – Vyškov D 2:0 (21, 14), Vyškov D – ZŠ Milénova C 2:1 (-21, 17, 5).

OlK kadetky U18: Prostějov – Vyškov 0:3 (-11,-12,-15) a 0:3 (-10,-16,-22).

„Domácí nás zaskočily velmi rychlou hrou, na kterou jsme nestačily reagovat. Na odvetu ve Vyškově ale budeme mít čas lépe se připravit,“ shrnula hlavní příčiny neúspěchu nahrávačka Eliška Olejníčková.

Sobotní program završila krajská soutěž U16, kde má Vyškov tři týmy děvčat. Nejmladší svěřenkyně trenérky Aleny Neubauerové, jež minulé kolo vyhrály své první utkání, tentokrát excelovaly a vyhrály celou skupinu bez ztráty setu. Také starší hráčky Vyškova C trenérky Veroniky Bilíčkové projely skupinou jako nůž máslem a postupují výše. A do třetice Vyškov D trenérky Hany Volešové, hrající nejvyšší skupinu, podal též dobrý výkon. Pouze o horší poměr setů mu nakonec první místo uniklo. Nebýt porážky s Drásovem, mohla to být exhibiční sobota vyškovských nadějí.

„Holky předvedly krásné výkony. Jedinou porážku máme s Drásovem. Soupeřky měly výškovou převahu a kvalitní servis, ale tím, že Drásov postupuje výš, se v příštím kole chystáme na postup,“ hodnotila druhé místo trenérka Volešová.

V neděli zajížděly kadetky U18 na hřiště Prostějova. Domácí hráčky s velmi mladým výběrem, sbírajícím zkušenosti, na Vyškov zatím nestačil a obě utkání měla hladký průběh.

Ženy B hostovaly v brněnských Lužánkách, v prvním utkání se mírně hledaly, ale v odvetě vrátily soupeři vše i s úroky.

Ovšem na největší akci se představily nejmenší naděje trenérky Terezy Fenclové. Krajská soutěž v minivolejbalu se hrála v Brně na Vodové a přihlásilo se 130 týmů! Vyškovské dvojice – trojice se vůbec neztratily, naopak, přivezly hned dvě první a tři druhá místa!