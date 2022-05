Ve Vyškově nakonec domácí tým dokráčel k vysokému vítězství, ale s výkonem nebyl trenér Pavel Pala spokojený. V zápase byly pasáže, kdy jeho svěřence výrazně nejhorší tým extraligy dost potrápil.

Extraliga

O 5.-8. místo:

Jimi RC Vyškov

– RC Přelouč 61:10

Poločas: 19:5. Pětky: 9:2. Body Vyškova: Kučera 26 (2xP, 8xKPP), Pytela 10 (2xP), Prachař 10 (2xP), Bandy 5 (P), Jaroš 5 (P), Trunečka 5 (P). Sestava Vyškova: Doležel, J. Kovář, Vrána, Monček, Mazal, Janek, Trunečka, O. Kovář, Bandy, M. Kovář, Pytela, Chalabala, Kučera, Fialka, Šenk – Wognitsch, Májovský, Jordánek, Voráč, Prachař, Jaroš. Trenér: Pavel Pala.

Druhý zápas skupiny: Dragon Brno – Slavia Praha 38:33.

Semifinále: Sparta Praha – Tatra Smíchov 22:25, Mountfield Říčany – Praga Praha 53:5.

Závěrečný program extraligy – 28. května:

Finále: Říčany – Tatra Smíchov.

O 3. místo: Sparta – Praga.

O 5. místo: Vyškov – Dragon.

O 7. místo: Slavia – Přelouč.

„Výhra jistě potěšila, ale mě spíš mrzí ten první poločas. Hned ve druhé nebo třetí minutě jsme dali pětku a mohli jsme to hrát klidně. Jenže bylo takové jalové, nic nefungovalo tak, jak jsme si představovali. Hráli jsme alibisticky, jen jsme odhazovali balóny, měli jsme strach to vzít na sebe,“ konstatoval kouč, přestože se první půle až na jednu pětkovou akci hostů prakticky odehrála na přeloučské polovině.

Druhý poločas začal ještě hůř. Hosté zase dali pětku a poměrně dlouho drželi hru na polovině domácích. Dvě pětky mezi 49. a 53. minutou (Štěpán Prachař a Jan Kučera) dění otočily a Vyškované pak zakončili zápas skoro exhibičně.

„Oni začali odcházet fyzicky, ale hlavě ztratili Kubu Čížka na patnáctce, svého nejlepšího hráče, který pro zranění nedohrál. A ke konci to vypadalo, že tak trochu už i rezignovali,“ zůstal Pala u „skromnějšího“ hodnocení vysokého vítězství.

Vyškovský lodivod před zápasem avizoval vynucené změny v sestavě. Šanci dostali hráči, kteří v průběhu sezony většinou jen střídali. V tomto směru byl Pala přece jen trochu pozitivnější.

„Jindra Bandy, který v zápasech střídával, dostal příležitost po zranění Petra Pořízka. Měli jsme z toho trošku obavy, ale nakonec to zvládl dobře. Ve druhém poločase mě potěšil na křídle Štěpán Prachař. To je mladý kluk z Olomouce a pokud vydrží, tak to bude posila. Hrát měl ještě Viktor Baláš ze Slovenska, ale zranil se, a tak ani nepřijel. A ještě bych chtěl vyzvednout Honzu Kučeru, který hrál famózně, jako reprezentant. On v útoku a Radek Vrána z roje byli dnes našimi nejlepšími hráči,“ uvedl Pala.

Posledním letošním extraligovým zápasem tak pro Jimi Vyškov bude v sobotu derby s Dragonem Brno.