Domácí tým byl velkým favoritem jak celé I. ligy, tak tedy i finálové série. Herně to ale potvrdil právě až v posledním utkání. I to sice bylo vyrovnané, ale až na výjimky měly Benátky vývoj pod kontrolou.

Lépe do boje vstoupili Bučovičtí. V prvním setu o jeden dva body vedli. Od od stavu 8:8 pak měli mírně navrch zase domácí.

I. liga mužů

Finále:

VK Benátky nad Jizerou

– TJ Sokol Bučovice 3:0

Sety: 25:21, 27:25, 25:21. Diváků: 520.

Konečný stav série: 3:2

Bučovice: A. Provazník, Perry, Neubauer, Minda, Varous, Kristian, Kovařík (L) – Mrázek, Mlčúch, Červinka, Masař, Přikryl, Herman (L). Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

„Rozhodlo našich sedm chyb na servisu. My jsme samozřejmě zdůrazňovali hráčům, aby šli do risku, ale s ním přišla i celkem velká chybovost – na dvě esa sedm zkažených podání,“ upozornil trenér hostů Zbyněk Čížek na hlavní příčiny ztráty prvního setu.

Největší komplikací pro domácí byla koncovka druhého setu. Vedli 23:19, ale pak Patrik Minda uhrál na podání pět bodů a hostům setbol, který ale nevyužili.

„Před koncovkou druhého setu jsme udělali ve složení nějaké změny, třeba Neubauera nahradil Mrázek, a dokázali jsme jít k setbolu. Škoda, pokud bychom druhý set vyhráli, tak si myslím, že jsme ještě měli nějakou šanci. Oni se tou zvládnutou koncovkou hodně uklidnili a třetí set si už v podstatě pohlídali,“ přijal porážku trenér.

Bučovice sice pro právě skončenou sezonu dostaly možnost hrát extraligu jako vítěz základní části první ligy. Tu tehdy odmítly. Z bezprostředních pozápasových slov trenéra vyplývá, že účast ve finále považují za větší úspěch.

„Myslím si, že nikdo nečekal, že finále bude rozhodovat až pátý zápas v Benátkách a že to bude tak důstojné a hodnotné finále. Byl o ně enormní zájem, jak mezi širokou volejbalovou veřejností, tak i odborníky. Sami domácí říkají, že taková atmosféra a tolik lidí tam ještě nikdy nebylo. Byla tu spousta osobností, jen namátkou bývalí reprezentační trenéři Michal Nekola a Zdeněk Šmejkal, televizní kamery. Před zaplněnou halou se na začátku hrála česká hymna, to většina našich kluků ještě nikdy nezažila. A ke všemu tomu jsme přispěli i my! Takže si myslím, že tohle všechno jsou věci, které převládnou nad porážkou a na které vzniknou dlouholeté vzpomínky,“ zdůraznil Čížek, víceméně už z pozice manažera bučovických volejbalových sokolů.