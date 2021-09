Holubický odchovanec František Dlabka potvrdil, že je nejlepším nohejbalistou v republice v kategorii mladších žáků.

Předseda MNK Modřice Petr Jahoda nazval Fandu, jinak mu nikdo neřekne, aktuálně nejslavnějším občanem Holubic. Vůbec nepřeháněl. Dvanáctiletý nohejbalový talent vyhrál soutěž jednotlivců a titul přidal k předchozím třem, které má z předchozích let za soutěže dvojic a trojic. Letos kromě singlového zlata získal v dvojicích a trojicích jedno stříbro a tři bronzové medaile. Z nich dvě za dvojice a trojice dokonce na šampionátu hráčů do patnácti let.

„To poslední zlato je určitě nejcennější a je pro Fandu odměnou za to, s jakým zápalem se nohejbalu věnuje. Teď je členem Modřic, kde trénuje v pondělí, ve středu a v pátek a o víkendu za ně hraje zápasy. Dokonce i dorosteneckou ligu za modřické áčko. Z tréninku přijede v sedm hodin večer a ještě maže za mnou na kurty a zahrajeme si dva tři sety. S námi dospělými hraje za Holubice otevřené turnaje a hlavně v béčku v okresním přeboru. Teď o víkendu máme derby s áčkem. Je to poslední zápas celé soutěže a kdo vyhraje bude třetí. To bude náboj!“ chválí synka otec Roman Dlabka.

Do mistrovské soutěže nejmladších nohejbalových singlistů se přihlásilo devatenáct hráčů. František Dlabka byl horkým favoritem turnaje a roli dokázal potvrdit. Suverénně vyhrál svoji základní skupinu, čtvrtfinále i finále rovněž 2:0. Ve finále ho čekal druhý nasazený hráč Jan Zadrobílek z Českého Brodu, který také procházel turnajem hladce.

„Finále přineslo opravdovou bitvu dvou nejlepších hráčů. První set vyhrál Fanda 10:7, ale ve druhém podlehl 8:10. Šlo se tak do zkráceného třetího setu, který se hraje od stavu 5:5. Oba hráči se překonávali v obětavosti, ale Fanda ukázal více sil a umění a po vítězství 10:7 mohl radostně zvednout ruce nad hlavu,“ popsal Dlabkův závěrečný krok k titulu modřický předseda.

„Normálně by medaile byly vystaveny ve vitrínce v naší hospodě, ale změnil se šéf a ten to tam nechce. Takže udělám nějakou doma v pergole před barákem. (úsměv) Určitě tam budou i fotky ze soustředění české reprezentace do dvanácti let v Nymburku, kde jsem s ním byl. Bylo čtyřdenní a měli tam trojfázový trénink. Kluci dostali dresy a teplákové soupravy se znakem České republiky a když v poslední den mezi sebou hráli turnaj, tak na těch dětských tvářičkách bylo vidět, jak jsou hrdí, že hrají za nároďák, jak si toho váží. Bojovali jako o život a tvářili se jako by vyhráli mistrovství světa dospělých…“ ocenil Dlabka starší.

Na modřickém šampionátu si zahrál i jeho rok mladší syn Roman a chyběla mu jen trocha štěstí, aby i on postoupil do play-off.

„Z našeho klubu tam hrál ještě Vojtěch Šlezingr. Roman zůstal smolně na nepostupovém čtvrtém místě až v rámci minitabulky tří hráčů. Vojtovi se sice podařilo vyhrát hned úvodní zápas, ale i on nakonec nepostoupil. Oba mladší borci spíše sbírali zkušenosti, svojí hrou určitě nezklamali a věřím, že jejich čas ještě přijde,“ doplnil informaci o mistrovství Petr Jahoda.

I Roman Dlabka mladší ovšem přispěje do tatínkovy výzdoby pergoly. Letos v této kategorii vybojoval dvě stříbrné medaile na mistrovství republiky dvojic a trojic.