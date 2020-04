Vaše turnaje už vyškovská veřejnost zná, přesto kdybyste měl jednou větou říct, co OPEN FAIR Vyškov vlastně je, jak by zněla?

To by byla dlouhá věta, ale pokusím se. Jsou to přátelské florbalové turnaje pod otevřeným nebem pro základní školy, amatérské mužské týmy a také ženská družstva. Hraje se v krásném historickém i moderním prostředí vyškovské orlovny ,hezky venku na hřišti s umělým povrchem, pohodovým jako někde v hale. A vše ve výborné atmosféře.

Jakou má historii?

S dvěma kamarády, Davidem Denglerem a Michalem Večeřou, s kterými mě pojí nejen dlouhá florbalová minulost, jsme si někdy na jaře roku 2015 řekli, že když zatím Vyškov na pomyslné florbalové mapě chybí, tak bychom na ni rádi zapíchli vlaječku alespoň turnajem a tradicí. No a ujalo se to, letos už měl být šestý ročník.

„Virtuální“ OPEN FAIR 2020

Spolupráce se spolkem Nadějné vyhlídky na podporu Radka Procházky

Transparentní účet: 2201764348/2010

„Startovné“: 1000 Kč tým nebo 150 Kč hráč.

„Divácký vstup“: 100 Kč

Do poznámek prosím uveďte:

OPEN FAIR „TÝM“ nebo „HRÁČ“ nebo „DIVÁK“ a název týmu či vaše jméno a příjmení

Kontakt a info: facebook.com/openfairvyskov

Poznámka: Turnaj fyzicky zrušen

Podmiňovací způsob znamená, že tentokrát zůstane jen u přání a víkend plný florbalové zábavy na vyškovské orlovně se neuskuteční?

Bohužel. Může za to koronavirus a vývoj v reakci na jeho šíření. Musíme všem se smutkem v srdci a slzou v oku říct, že letos se na vyškovské orlovně pod tlakem událostí hrát OPEN FAIR Vyškov 2020 nebude. Tedy alespoň fyzicky ne.

Nešlo letošní turnaje nějak zachránit?

Dlouho jsme čekali, jestli se náhodou situace nezlepší na úroveň, kterou bychom potřebovali. Ale nepřišlo to včas. V našem klasickém termínu začátku června sice už podle všeho bude možné pořádat sportovní akce do určitého počtu lidí, limit ještě není stanovený, ale předpokládá se takový, který je pro nás s ohledem na ohlasy a zájem loňského ročníku nesplnitelný. Děláme to pro lidi, hráče i diváky, vybírat ve smyslu vy ano a vy už se tam nevejdete, není náš styl.

A přesunutí na jiný termín ve hře nebyl?

Byl, ale asi jen několik minut. Pořádat turnaj v kolektivním sportu v prázdninovém čase není dobrý nápad a v září už se brzy rozbíhají oficiální soutěže. Prakticky jediný možný termín je ten náš. A organizační přípravy na turnaj zaberou třeba čtyři měsíce, které už jsme ztratili. Bohužel, okolnosti jsou proti nám. To ale neznamená, že by letošní OPEN FAIR neměl žádný smysl, naopak nabývá úplně nového významu.

Jak to myslíte?

Už nějaké tři roky se snažíme dát našemu turnaji i charitativní prvek. Nedařilo se to z různých důvodů, ale paradoxně to vypadá, že Covid-19 umí přinést i něco dobrého. Díky dobrému srdci a aktivitám spolku Nadějné vyhlídky můžeme společně někomu přímo pomoci v hodně těžké svízelné životní situaci. Rádi bychom týmům, hráčům i potenciálním divákům tuto možnost nabídli.

Řeknete nám víc?

Vím, že aktuální jsou sbírky na podporu lidí v první linii a na výrobu ochranných prostředků, souhlasíme v plném rozsahu. Jsou ovšem i jiné aktuální příběhy. Třeba ten mladého člověka, dvanáctiletého Radka Procházky z Vyškova, kterého zatím stíhají jen samé zdravotní lapálie a nepříznivý životní osud. A on sám společně se svými rodiči bojuje ze všech sil. Trpí svalovou dystrofií, je upoutaný na invalidní vozík a diagnostikovali mu také rakovinu. Právě spolek Nadějné vyhlídky vypisuje sbírku na jeho podporu, aby mu a jeho rodičům situaci trochu usnadnil.

Jak to bude fungovat v souvislosti s Open Fair Vyškov 2020?

Rádi bychom uspořádali „virtuální“ ročník. Chtěli bychom nabídnout všem, kteří plánovali start na letošním OPEN FAIR, aby formou startovného podpořili Radka částkou na transparentní účet jmenovaného spolku. Vypsali jsme pomyslné „startovné“ 1000 Kč za tým nebo 150 Kč za hráče jednotlivce. Případný divácký vstup bychom rádi stanovili na 100 Kč. Berte to prosím jako naše doporučení, konečná výše příspěvku je samozřejmě jen a jen na vás všech, kteří se takto budete chtít zapojit.

Mohou lidé přispívat už nyní?

Mohou, transparentní účet spolku už funguje. Poprosíme k příspěvku na tento účet pokud možno připsat do poznámek OPEN FAIR, dál slovo tým a jeho název, popřípadě slovíčko hráč nebo divák a k tomu jméno a příjmení. Rádi bychom totiž ocenili dobrosrdečnost a laskavost dárců ještě jinak než hřejivým pocitem z podpory dobré věci.

Co máte na mysli?

Ještě na konci června bychom rádi vylosovali jeden tým, jednoho hráče a jednoho diváka, kteří od nás získají V.I.P. postavení pro další ročník, tedy pro Open Fair Vyškov 2021. Pokud se ptáte, co všechno to bude obnášet a co tedy můžete získat, nechte se překvapit. Ale všichni, co znají náš turnaj, tuší, že toho nebude málo a že to bude stát za to.

Mimochodem mohou se někde lidé dozvědět více o Radkovi Procházkovi?

Určitě, mohou přes nás či individuálně kontaktovat přímo spolek Nadějné vyhlídky, ale celý příběh Radka najdou už teď i na našich facebookových stránkách Open Fair Vyškov. Na stejném místě budeme dál ve spolupráci se spolkem o sbírce informovat.