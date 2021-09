„Po předčasném ukončení loňské sezony jsme se rozhodli pro svou premiérovou účast v Poháru Českého florbalu. Byla to spíše iniciativa mladších hráčů, kteří pod vedením zkušených Ivanovických matadorů nabírají zkušenosti a postupně přebírají klíčové role v týmu. V poháru se měla prověřit jejich konkurenceschopnost před sezonou, ve které Ivanovice mají jediný cíl, postup do Regionální ligy,“ sdělil kapitán mužstva Dominik Papp.

Pohár Českého florbalu

4. kolo:

FBC Sokol Ivanovice n. H. - Spartak Hluk 9:7

Třetiny: 2:1, 4:2, 3:4. Branky Ivanovic: 4. Kramář (Ondrák), 18. Ondrák (Bartošek), 29. Baláž (Papp), 32. Kramář, 37. Ondrák (Tvrdý), 39. Papp (Bartošek), 51. Jazejček (Kramoliš), 52. Papp (Sysel), 57. Ondrák. Střely: 41:34.

Po skupinové fázi a úvodních vyřazovacích bojích čekal na Ivanovice ve 4. kole nasazený tým Spartak Hluk působící ve třetí nejvyšší domácí soutěži. Jasný favorit si nepřipouštěl žádné komplikace, dokonce uvedl, že „blamáž“ v podobě vypadnutí s Ivanovicemi nepřipadá v úvahu.

Už začátek utkání nabídl kvalitnější florbal, než obě strany čekaly. Úvodní gól padl brzy, po špatném střídaní Hluku dokázal využít přesilovku Jan Kramář. Vedení Ivanovicím vydrželo do 11. minuty, kdy vyrovnal Duda. Průběžné skóre pak bylo vyrovnané, ale zejména první ivanovická formace dělala soupeři obrovské problémy. V 18. minutě poslal Ivanovice opět do vedení Ondrák. Ve druhé třetině se hra lehce zklidnila, ovšem více ze hry měly stále domácí. Ve 29. minutě šli do vedení o dvě branky a v závěru třetiny potom díky gólům Ondráka a Pappa odskočili dokonce o tři góly.

„Začátek třetí třetiny nám vůbec nevyšel. Hned v úvodu jsme dostali dvě slepené branky, což hostům vlilo krev do žil. Naštěstí jsme díky brejkům Jazejčka a Pappa odskočili opět na rozdíl tří branek, což se pro závěrečné skóre ukázalo jako rozhodující. V 56. minutě sice snížil na rozdíl dvou branek Kelíšek, ovšem hned po rozehře zkompletoval hattrick Ondrák a kráčeli jsme k postupu do dalšího kola,“ popsal Papp rozhodujícím momenty koncovky utkání.

V závěru zápasu pak už jen kosmeticky upravil konečný stav hostující Kelíšek.

V pátém kole Ivanovice narazí na vítěze z utkání F.A.T.R. - Snipers Třebíč a půjde již o postup do osmifinále, tedy šestnáct nejlepších týmů poháru. Úvodní kolo Jihomoravské ligy sokoli sehrají 18. září doma s týmem z Klobouk u Brna Aligators U21 C.