Říká se, že obhájit výrazný úspěch bývá těžší, než jej vybojovat. Florbaloví elévové vyškovského Orla tohle pravidlo moc nerespektovali a stejně jako loni vyhráli svoji kategorii Orelské florbalové ligy.

Dvojnásobní šampióni Orelské florbalové ligy, elévové Orla Vyškov. | Foto: Orel Vyškov

Finálový turnaj se hrál v Uherském Brodě za účasti šesti nejlepších týmů ze dvou divizí. Hrálo se systémem každý s každým, takže na orlíky čekalo pět zápasů. Vedli si skvěle, čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali. A to se svým největším rivalem Orlem Uherský Brod. O jejich prvenství pak rozhodlo celkově lepší skóre.

Klíčový zápas turnaje se hrál ve čtvrtém kole a byl mimořádně dramatický.

Orelská florbalová liga

Kategorie elévové - finálový turnaj

Výsledky Orla Vyškov: – Šlapanice 1:0, – Dolní Bojanovice 5:0, – Luhačovice 4:3, – Uherský Brod 3:3, – Boskovice 8:1.

Sestava Vyškova: Adéla Krčková, Václav Jakubo, Viktor Ondroušek, Jan Šustek, Jan Nohel, Antonín Šmehlík, Ondřej Kramář, Jan Štroblík, Matěj Halas, Tomáš Ovčáčik, Jaromír Marek. Trenéři: Antonín Škrabal, Petr Marvan.

„Tým, na který jsme si vůbec nevěřili, byl domácí Uherský Brod. V útoku měli hráče, kteří nešli odstavit od míčku a když potřebovali, tak zavřeli soupeře před jeho bránu a dokázali chladnokrevně skórovat. Během zápasu naši obránci Václav Jakubo, Viktor Ondroušek a Honzové Nohel a Šustek výborně blokovali střely a co propadlo, tak chytla Áďa v bráně. Zkoušeli jsme rychlé brejky a dva vyšly, takže jsme vedli 2:0. Potom byl vyloučen Honza Nohel a my hráli v oslabení. To ovšem Brodu vůbec nevyšlo a my ze dvou brejků Honzy Štroblíka jeden zakončili na 3:0. Hráči Brodu nás poté ovšem neskutečně zavřeli v naší obraně a šance, které před tím nevyužívali, začali proměňovat. Tři góly nám dali během tří minut a poslední minutu už se oba celky smířily s výsledkem 3:3,“ popsal zápas trenér Antonín Škrabal.

Před posledním kolem tedy byla vidina obhájení titulu docela reálná, ale dalo se čekat, že při rovnosti bodů s Brodem bude rozhodovat právě celkové skóre. Soupeřem byly Boskovice s nimiž Vyškované ve své divizi prohráli 3:11 a zvítězili 3:1.

„Před posledními zápasy jsme měli o dvě branky horší skóre než Uherský Brod. Áďa Krčková už nemohla ze zdravotních důvodů chytat, tak ji zastoupil Tonda Šmehlík. Do zápasu jsme nastoupili s chutí a po poločase jsme vedli 2:1. V druhém poločase naši útočníci Ondra Kramář, Tom Ovčáčik, Matěj Halas, Jarda Marek a především Honza Štroblík, který byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje, se dostávali velice lehce do zakončení a s přehledem i šance proměňovali, navíc naši obránci vůbec nepouštěli Boskovice do větších šancí. Celkové skóre tedy bylo takové, jaké jsme si představovali 8:1,“ chválil své svěřence trenér.

Až poslední zápas tak rozhodoval o celkovém vítězi finálového turnaje Orelské florbalové ligy. Aby bral titul, musel Uherský Brod porazit Šlapanice o pět branek. To se nestalo, Brod vyhrál jen 2:1, a tak se Vyškované stali podruhé za sebou šampiony této prestižní soutěže.