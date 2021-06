Jenže už minulý rok orelský areál v tradičním termínu přelomu května a června zel díky Covidu prázdnotou, a i když tentokrát tu jiskřička naděje na uspořádání byla, zůstane i letopočet s jedničkou na konci bez přímých bitev na hřišti.

„Velmi dlouho jsme přemýšleli, jestli tento ročník nakonec přeci jen nepůjde zajistit, čekali jsme, jak se to vše vyvine. Situace se sice zlepšuje, ale nebyla včas taková, abychom zvládli nápor diváků, nápor hráčských týmů a celé organizace způsobem, kterým bychom vyhověli v té době aktuálním vládním opatřením a dalším nutnostem, který s sebou naše turnaje přináší,“ zmínil jeden z organizátorů David Mach.

POMOC PEPÍČKOVI Z VYŠKOVA – OPEN FAIR VYŠKOV 2021



Nadační fond Modrý hroch

Sbírkový účet: 225156890/0300

Poznámka: OPEN FAIR, variabilní symbol: 2021

Celý příběh Pepíčka a další informace: facebook.com/openfairvyskov, modryhroch.cz



Vložená soutěž o V.I.P. postavení pro ročník 2022:

Tým min. 1000 Kč, hráč min. 150 Kč, divák min. 100 Kč.

Do poznámky: OPEN FAIR „TÝM“ nebo „HRÁČ“ nebo „DIVÁK“ a název týmu či vaše jméno a příjmení

Ve hře nebyl ani přesun akce na pozdější termín. „Nad tím jsme dumali už spoustu let zpátky, je to bohužel neřešitelné. Pro turnaj základních škol potřebujeme, aby to bylo ve školním roce a pro kategorie dospělých, aby to bylo mimo dovolené, mimo hlavní florbalovou sezonu i jiné florbalové akce v jiných městech,“ vysvětlil Mach.

Fyzicky se tedy hrát nebude, ale OPEN FAIR Vyškov 2021 přesto už odstartoval, a to jako virtuální ročník na benefiční úrovni.

Vše bude probíhat po vzoru loňské benefice, tentokrát je ovšem garantem nadační fond Modrý hroch. Půjde opět o cílenou podporu, v nesnázích je malý klučina, Pepíček z Vyškova, s kterým se osud zatím vůbec nemazlil.

„Narodil se už ve 34. týdnu těhotenství a musel zůstat v inkubátoru. V sedmém měsíci byl na neurologii, kde mu zjistili Westův syndrom, což je docela zásadní poškození mozku s epileptickými záchvaty a mentálním opožděním vývoje. Rodiče jsou úžasní, takže se snaží s kloučkem odmala cvičit, Pepíček momentálně navštěvuje speciální školku a jezdí na speciální neurorehabilitaci a Hipoterapii,“ popsala ředitelka nadačního fondu Monika Chasáková.

Výzva nejen florbalové a sportovní veřejnosti k pomoci Pepíčkovi je ještě konkrétnější, protože je jasné, co je cílem… Pepíčkovy samostatné krůčky. A to doslova. „Bylo mu doporučeno zakoupení speciálních ortéz, které bohužel stejně jako neurorehabilitaci pojišťovny nehradí. Ortézy jsou velmi drahé, stojí 150 tisíc, přitom 80 tisíc korun už byli rodiče schopni si zajistit vlastními silami. No a my bychom byli velmi rádi, kdybychom Pepíčkovi i jeho rodičům díky vám všem pomohli zbylé finanční prostředky sehnat, aby mohl sám chodit. Teď udělá pár krůčků, ale jen s dopomocí někoho jiného,“ objasnila Chasáková.

Přidat pomocnou ruku k tomuto dobrosrdečnému dílu mohou úplně všichni, a to klidně už v této chvíli, sbírkový účet 225156890/0300 bude pro pomoc Pepíčkovy otevřený až do konce července. Je ovšem nutné napsat do poznámky platby „OPEN FAIR“ a variabilní symbol „2021“. Přesná částka prioritně není určena, je na uvážení každého, s tím však souvisí ještě jedna zajímavá nabídka od pořadatelů vyškovského florbalového svátku.

Pokud váš příspěvek splní stanovený minimální limit, můžete se ucházet o V.I.P. postavení pro příští turnajový ročník a přiřadíte se tak k vylosovanému týmu, hráči a divákovi z loňské benefice. „Pomyslné startovné pro adepty V.I.P. pro ročník 2022 jsme s dovolením stanovili na 1000 korun za tým, 150 za hráče a divácký vstup na 100 Kč. Když se rozhodne toto splnit, pak vám patří mimořádné díky a my poprosíme připsat i jméno a příjmení, popřípadě název týmu. Ale hlavně důležitá bude každá koruna, třeba právě ta vaše může Pepíčka doslova postavit na vlastní nohy,“ dodal Mach.