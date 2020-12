Vyškovský zimní stadion zvolili trenéři české hokejové reprezentace do dvaceti let pro závěrečnou přípravu na mistrovství světa v kanadském Edmontonu (25. prosince 2020 až 5. ledna 2021).

Zimní stadion Vyškov. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Hlavnímu trenéru Karlu Mlejnkovi s asistenty Davidem Brukem a Pavlem Trnkou se v sobotu ve Vyškově přihlásí 42 hokejistů. Bude to pět brankářů, 14 obránců a 23. útočníků. Drtivá většina z nich zahájila sezonu v českých klubech, tedy v Tipsport extralize či Chance lize, doplní je pouze pouze dva krajánci, útočníci Radek Mužík a Theodor Pištěk ze švédských klubů Lulea a Örebro. Deset hokejistů z tohoto výběru v listopadu debutovalo za seniorskou reprezentaci na finském turnaji Karjala. Nejširší zastoupení z domácích týmů mají Litoměřice, které díky svazovému projektu Dukla dodají celkem třináct jmen. Po týdenním soustředění trenéři zúží sestavu na 28 hráčů, z nichž ještě tři do turnaje nezasáhnou – na soupisku mohou být zapsaní tři brankáři a 22 hráčů do pole.