Z tohoto soudku je zejména derby sousedních dědin Dražovice verz. Komořany, které se hrálo v rámci tzv. Miniligy Vyškov 2020. To je dlouhodobý miniturnaj, který vymysleli Komořanští a přizvali k němu rivaly z Dražovic, Křenovice a Pozořice z Brněnska. Utkají se každý s každým doma a venku, takže poslední kolo je na pořadu 7. července. V prvním kole měly zápasy hladký průběh a zejména Dražovičtí svého soupeře v úvodu vůbec nešetřili.

Miniliga Vyškov 2020:

Dražovice – Komořany 6:2

Poločas: 6:1. Branky: 17. a 20. Levíček, 7. Sedlák, 15. Král, 30. A. Vlach, 35. T. Řepka – 40. A. Jakeš, 57. M. Jakeš. Diváků: 100.

Dražovice: Hlaváček – Minařík, V. Pelc, Škarabela (Macháček), A. Frank – Král, A. Vlach, T. Pelc, T. Řepka (Chudý) – Sedlák (Kunc), O. Levíček (J. Jakeš).

Komořany: Ondráš (46. Laskaloglu) - Chelík, R. Paulík (Konečný), Š. Paulík, D. Petr - Čempel, Šimáček, A. Jakeš, Peml – M. Jakeš, Štercl (Byrtus).

Utkání probíhalo od prvních minut v režii domácích, kteří si do 35. minuty vypracovali luxusní šestigólový náskok. Hru ovládli hlavně v křídelních prostorech, kde úřadoval mladíček Tomáš Řepka. Připsal si pět asistencí a následně dal i šestou branku. Do poločasu snížil výstavní trefou za hranicí šestnáctky do šibenice hostující Antonín Jakeš. Do druhé půle naskočil do sestavy hostů Konečný, domácí prostřídali a hra se lehce vyrovnala. Hosté už ale jen brankou Martina Jakeše dokázali korigovat na konečných 6:2.

Milan Řepka, trenér Dražovic: „Jsme rádi že jsme si po dlouhé době mohli zahrát alespoň přátelské utkání. Před tím jsme měli jen tři lehké tréninky. Bylo vidět, že kluci jsou po takové pauze nažhavení do fotbalu. Ukázali se ve velmi dobrém světle. Rozhodli jsme sice už na začátku utkání, ale celkově nám zápas dobře sedl a zaslouženě jsme vyhráli.“

Radek Paulík, trenér Komořan: „Přidám se ke slovům trenéra domácích. I pro nás je důležité že můžeme zase hrát. Přijeli jsme v okleštěné sestavě, výsledek pro mě nehraje takovou roli. Gratuluji domácím k vítězství a chtěl bych poděkovat divákům, kteří za námi na tohle derby dorazili.

Křenovice – Pozořice 6:2

Poločas: 2:1. Branky Křenovic: M. Fuxa 3, K. Klimek 2, P. Borovský. Diváků: 60.

Křenovice: Žák – Večeřa, Dřínovský, Doležal, Jochman – Fuxa, Borovský, Lattenberg, Jurajda – Procházka, Paleček. Střídali: Klimek, Novotný, Říha.

Lukáš Ledvina, trenér Křenovic: „Jsem spokojený s nasazením a ještě víc s výsledkem. Dávali jsme pěkné branky. Petr Borovský z nějakých třiceti metrů trefil šibenici, i oba góly Martina Fuxy padly po pěkných střelách z dálky. Myslím si, že po tom průběhu jara a na úplný začátek sezony měl zápas docela slušné parametry. I ze strany Pozořic. Pro nás příjemné vykročení do přípravy.“

Další zápasy:

Vícemilice - Slavkov u Brna 4:7

Poločas: 1:2. Branky Slavkova: 20. Matocha, 45. Šutera (Kachlíř), 46. Matocha (Sokol), 65. Strnad (Peslar), 77. Kachlíř (Strnad), 86. Suchý (Půček), 89. Suchý (Peslar).

Slavkov: Alznauer – Půček, Hráček, Zezula, Kratochvíl – Kachlíř, Houšť, Sokol, Peslar – Šutera, Matocha. Střídali: Zrotal, Suchý, Strnad, Jirásko.

Zdeněk Hráček, trenér Slavkova: „Jako den a noc vypadala naše hra v předchozím zápase v Křižanovicích i teď ve Vícemilicích. Z naší strany to byl až na pár výjimek odchozený zápas. Jednoduché věci se řešily složitě, no prostě jedním slovem tragédie. Ale i takové zápasy jsou, ne vždy se daří. Domácí s námi hráli vyrovnaný zápas. Ten mohl remízou nebo dokonce i výhrou domácích. Šance na to měli určitě veliké. Ale proti byl v naší bráně Petr Jirásko, který předvedl několik excelentních zákroků, a dorostenci Lukáš Suchý a Karel Kachlíř, kteří v poslední čtvrthodině s přehledem a chladnokrevně zakončili naše brejkové situace.“

Bohdalice – Rousínov B 3:0

Poločas: 1:0. Branky: Novák 2, Hladký.

Bohdalice: Plchut – Hladký, Píšek, Jašíček, Semenyuk – J. Ševčík, Pacula, Vaculčík, Pospíšil, Sádlík - Novák. Střídali: Ohanyan, Efimov, Kolečkář. Trenér: Bedřich Kolář.

Pustiměř - Radslavice 2:0

Poločas: 2:0. Branky: 19. Hradil, 26. Polišenský. Rozhodčí: Vinklárek – Klepáček, Dubrovský.

Brankovice - Střílky 3:2

Poločas: 0:1. Branky: Daniel Proniuk 3 - Tomáš Posolda, Vojtěch Kryštof. Rozhodčí: Machala.