V roce 1925 byla Viktorka jedním ze zakládajících členů první profesionální ligy v republice a titul slavila v sezoně 1927/28. Později už tak vysoko asi pomýšlet nemohla, ale nejvyšší soutěž si zahrála častokrát. Třeba z osmadvaceti ročníků samostatné nejvyšší soutěže v České republice odehrála plnou polovinu.

II. liga - F:NL

7. kolo:

Viktoria Žižkov - MFK Vyškov

Neděle 12. září, 10.15 hodin, stadion Seifertova, Praha 3

Tabulka:

9. V. Žižkov 6 2 1 3 8:8 7

14. Vyškov 6 1 1 4 7:7 4

„Měli problémy, když jim odešel hlavní mecenáš, ale teď jim naopak pomohlo, že se vrátili na svůj stadion. Zejména tam jsou nebezpečným týmem. Mají tam výborné fanoušky a bývá tam bouřlivá atmosféra, v jaké dost našich kluků ještě vůbec nehrálo. My u nich chceme pokračovat v tom, co jsme hráli doma s Prostějovem,“ zdůraznil trenér MFK Jan Trousil.

Ten přivítal, že i druhá liga měla reprezentační přestávku. Polovinu týmu měl na marodce. Ta se sice trochu vyprázdnila, ale žádné nadšení vyškovský lodivod neprojevuje.

„Pauza splnila naše představy jen částečně. O vyléčení moc mluvit nemůžeme, ale třeba Pavel Simr a Michal Klesa se už zapojili do tréninku. Na marodce zůstává Laďa Hanuš a Martin Macej, který sice už měl týden svůj režim, ale moc toho neodtrénoval a teď je nemocný, takže pořád zůstává mimo. Navíc nám příští dva zápasy bude chybět vyloučený David Krška. Takže jediným, kdo se vrátí je Lukáš Lahodný, který se v sobotu poločas testoval v utkání B mužstva. Půjde na lavičku,“ upřesnil Trousil.

Ten zato může nasadit novou akvizici. Z Olomouce Vyškov získal středního záložníka, jednadvacetiletého Patrika Slaměnu, který má odehráno devatenáct zápasů v nejvyšší soutěži za Zlín a Olomouc. Naopak záložník Nikola Todorovič zamířil do Blanska.

„Díky vítězství nad Prostějovem a před tím i v poháru, a oba zápasy byly s nulou, byla u nás perfektní nálada. Určitě nám to pomohlo psychicky. Na trénincích to bylo znát. Kluci se přesvědčili, že to, co děláme, děláme správně. Takže na Žižkov pojdeme s otevřeným hledím. Viděl jsem jejich první zápas s Líšní a oba poslední. Máme před sebou třetí nesplněný úkol. Tím prvním bylo dát první druholigový gól, druhým bodovat a třetím přivézt body z venku…“ naznačil Trousil odvážný cíl.