Vítězstvím nad tradičním brněnským klubem Rousínovští prodloužili sérii bez porážky na šťastnou sedmičku. Pohledný zápas dobré krajské úrovně rozhodli ve druhém poločase, kdy dvojice Jan Čadílek – Tomáš Florian dotáhla své akce do úspěšné koncovky. První gól padl po jejich spolupráci krátce po zahájení druhého poločasu, což je čas pro soupeře vždycky těžko stravitelný. Domácí naopak získali potřebný klid, po čtvrthodině přidali druhý gól a vývoj utkání pak měli až do konce pod kontrolou.

Krajský přebor

12. kolo:

Tatran Rousínov

– Sparta Brno 3:0

Poločas: 0:0. Branky: 48. a 60. Florian, 86. Divácký. Rozhodčí: Kříž – Půček, Haminger. ŽK: Divácký, Rozehnal – Broskva, Kugler. Diváků: 100.

Rousínov: Kopřiva – Imramovský (8. Horváth), Kostelka, Rozehnal, Líznar – Čadílek, Němec, Novotný, Divácký (87. Piňos)– Florian, Handlíř. Trenér: Milan Boušek.

Tabulka:

1. Bohunice 12 8 3 1 26:10 27

6. Rousínov 12 5 4 3 27:24 19

8. Sparta Br. 12 6 0 6 26:24 18

9. Bosonohy 12 5 2 5 18:20 17

Příští zápasy:

Bohunice - Rousínov, čtvrtek 28. 10. (10.15).

Rousínov – Bosonohy, sobota 30. 10. (14.00).

„Výsledek je dost jednoznačný, ale musím říct, že to bylo hodně těžké utkání. Sparta má výborný tým. Jsou to převážně mladí kluci, běhaví a bojovní. Hlavně v prvním poločase nám to svým pohybem hodně komplikovali. Ale musím i říct, že my jsme hráli sice kombinační fotbal, ale dost statický a bez myšlenky. Do druhého poločasu jsme hru zjednodušili a přineslo nám to ovoce. Nechci přímo říct, že po druhém gólu Sparta rezignovala, ale bylo znát, že ti mladí kluci asi v obrat moc nevěřili,“ komentoval průběh utkání trenér Tatranu Milan Boušek.

Krajský přebor má v tomto týdnu na programu vložené kolo. Tatran ve čtvrtek pojede potřetí za sebou do Brna. Předchozí dvě „návštěvy“ byly úspěšné. Na Moravské Slavii vyhrál 5:2 a v Komíně nad Svratkou 2:1. Tentokrát ale bude proti Rousínovským stát lídr tabulky. Brněnský jmenovec Tatran Bohunice se po vítězství nad Moravským Krumlovem dostal do čela tabulky. Tedy na pozice, které před startem sezony vyhlásil za svůj cíl.

„Přál jsem si, abychom do Bohunic jeli v klidu. Šňůra zápasů bez porážky a posun na šesté místo nám do maximálně umožňují. Můžeme hrát s čistou hlavou i srdcem. Určitě tam nemáme co ztratit a můžeme jen získat. Takže že pro diváky to může být hezké a atraktivní utkání,“ věří Boušek.

Rousínovská šňůra zápasů s brněnskými soupeři pak pokračuje v sobotu, kdy Tatran doma nastoupí proti Bosonohám.